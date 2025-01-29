https://ria.ru/20250129/dnepr-1996082506.html

Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ

Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025

Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 50 военных, сообщило в среду... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:22:00+03:00

2025-01-29T12:22:00+03:00

2025-01-29T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 50 военных, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

запорожская область

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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)