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Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dnepr-1996082506.html
Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ
Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 50 военных, сообщило в среду... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:22:00+03:00
2025-01-29T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 50 военных, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" поразила формирования ВСУ

ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действий группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 50 военных, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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