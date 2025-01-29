На Украине раскрыли канал нелегального выезда украинских военных в Европу
Дезертировавший из ВСУ мужчина организовал канал нелегального выезда в Европу
© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дезертировавший из ВСУ мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу, за свои услуги он брал 7 тысяч евро, сообщило в среду госбюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале ведомства.
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"Работники ГБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова. В апреле 2024 фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.). Там он разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели уехать с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, за свою услугу подозреваемый брал 7 тысяч евро. Он передавал "клиентам" незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. "Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добирался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель. Получив 7 тысяч евро, тот сообщал искателю, что границу надо будет пересекать вне официальных пунктов пропуска… Во время обысков в автомобилях фигурантов изъято 17 копий паспортов потенциальных клиентов", - добавили в ведомстве.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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