https://ria.ru/20250129/delo-1996214236.html
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих - РИА Новости, 29.01.2025
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих
Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:01:00+03:00
2025-01-29T22:01:00+03:00
2025-01-29T23:15:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
куйбышевский район
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996121854_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_179b5452995b588e0677b88206f194e3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по региону."По факту гибели трех сотрудников Куйбышевского лесничества возбуждено четыре уголовных дела", — подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что одно из судопроизводств завели по статье "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". Кроме того, уголовные дела возбудили по статьям "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" и "Незаконный оборот оружия".Все материалы объединили в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России.Ранее в среду мужчина в деревне Усохи Куйбышевского района захватил в заложники пятерых лесничих, убил троих из них, а потом покончил с собой. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в служебном автомобиле было сожжено тело одного погибшего, два других с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. Еще двух заложников злоумышленник отпустил.По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html
https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html
россия
калужская область
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996121854_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_695bb19a4a0b5e0a6f00a6d12433dd03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша
Происшествия, Россия, Калужская область, Куйбышевский район, Владислав Шапша
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих
В калужской Усохи возбудили четыре дела после убийства троих лесничих лесорубом
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости.
Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по региону
.
"По факту гибели трех сотрудников Куйбышевского лесничества возбуждено четыре уголовных дела", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что одно из судопроизводств завели по статье "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". Кроме того, уголовные дела возбудили по статьям "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" и "Незаконный оборот оружия".
Все материалы объединили в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России.
Ранее в среду мужчина в деревне Усохи Куйбышевского района захватил в заложники пятерых лесничих, убил троих из них, а потом покончил с собой. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в служебном автомобиле было сожжено тело одного погибшего, два других с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. Еще двух заложников злоумышленник отпустил.
По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.