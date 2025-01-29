https://ria.ru/20250129/delo-1996214236.html

В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих

В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих - РИА Новости, 29.01.2025

В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих

Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:01:00+03:00

2025-01-29T22:01:00+03:00

2025-01-29T23:15:00+03:00

происшествия

россия

калужская область

куйбышевский район

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по региону."По факту гибели трех сотрудников Куйбышевского лесничества возбуждено четыре уголовных дела", — подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что одно из судопроизводств завели по статье "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". Кроме того, уголовные дела возбудили по статьям "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" и "Незаконный оборот оружия".Все материалы объединили в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России.Ранее в среду мужчина в деревне Усохи Куйбышевского района захватил в заложники пятерых лесничих, убил троих из них, а потом покончил с собой. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в служебном автомобиле было сожжено тело одного погибшего, два других с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. Еще двух заложников злоумышленник отпустил.По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.

https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html

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россия

калужская область

куйбышевский район

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происшествия, россия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша