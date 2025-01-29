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В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих - РИА Новости, 29.01.2025
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22:01 29.01.2025 (обновлено: 23:15 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/delo-1996214236.html
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих - РИА Новости, 29.01.2025
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих
Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:01:00+03:00
2025-01-29T23:15:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
куйбышевский район
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по региону."По факту гибели трех сотрудников Куйбышевского лесничества возбуждено четыре уголовных дела", — подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что одно из судопроизводств завели по статье "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". Кроме того, уголовные дела возбудили по статьям "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" и "Незаконный оборот оружия".Все материалы объединили в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России.Ранее в среду мужчина в деревне Усохи Куйбышевского района захватил в заложники пятерых лесничих, убил троих из них, а потом покончил с собой. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в служебном автомобиле было сожжено тело одного погибшего, два других с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. Еще двух заложников злоумышленник отпустил.По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html
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россия
калужская область
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происшествия, россия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша
Происшествия, Россия, Калужская область, Куйбышевский район, Владислав Шапша
В Калужской области возбудили четыре дела после убийства троих лесничих

В калужской Усохи возбудили четыре дела после убийства троих лесничих лесорубом

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили четыре уголовных дела после убийства в Калужской области троих сотрудников лесничества "черным лесорубом", сообщило СУ СК России по региону.
"По факту гибели трех сотрудников Куйбышевского лесничества возбуждено четыре уголовных дела", — подчеркнули в ведомстве.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области
Вчера, 17:36
Ранее сообщалось, что одно из судопроизводств завели по статье "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". Кроме того, уголовные дела возбудили по статьям "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" и "Незаконный оборот оружия".
Все материалы объединили в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России.
Ранее в среду мужчина в деревне Усохи Куйбышевского района захватил в заложники пятерых лесничих, убил троих из них, а потом покончил с собой. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в служебном автомобиле было сожжено тело одного погибшего, два других с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. Еще двух заложников злоумышленник отпустил.
По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области
Вчера, 16:52
 
ПроисшествияРоссияКалужская областьКуйбышевский районВладислав Шапша
 
 
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