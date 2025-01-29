https://ria.ru/20250129/delo-1996120051.html

Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области

Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025

Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области

Мужчина, застреливший лесничих в Калужской области, не имел официально зарегистрированного оружия, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:14:00+03:00

2025-01-29T15:14:00+03:00

2025-01-29T15:14:00+03:00

происшествия

калужская область

куйбышевский район

владислав шапша

россия

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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Мужчина, застреливший лесничих в Калужской области, не имел официально зарегистрированного оружия, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В прокуратуре региона уточнили, что после убийства подозреваемый сжег тела троих сотрудников лесничества в их служебном автомобиле. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. "На нем нет ни одного зарегистрированного оружия", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250125/volgograd-1995484977.html

калужская область

куйбышевский район

россия

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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша, россия