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Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025
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15:14 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/delo-1996120051.html
Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области
Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025
Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области
Мужчина, застреливший лесничих в Калужской области, не имел официально зарегистрированного оружия, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:14:00+03:00
2025-01-29T15:14:00+03:00
происшествия
калужская область
куйбышевский район
владислав шапша
россия
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Мужчина, застреливший лесничих в Калужской области, не имел официально зарегистрированного оружия, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В прокуратуре региона уточнили, что после убийства подозреваемый сжег тела троих сотрудников лесничества в их служебном автомобиле. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. "На нем нет ни одного зарегистрированного оружия", - сказал собеседник агентства.
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калужская область
куйбышевский район
россия
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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша, россия
Происшествия, Калужская область, Куйбышевский район, Владислав Шапша, Россия
Полиция раскрыла подробности дела об убийстве лесничих в Калужской области

У мужчины, застрелившего лесничих в Калужской области, не было легального оружия

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской областиГильза на месте убийства в Калужской области
Гильза на месте убийства в Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области
Гильза на месте убийства в Калужской области
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Мужчина, застреливший лесничих в Калужской области, не имел официально зарегистрированного оружия, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В прокуратуре региона уточнили, что после убийства подозреваемый сжег тела троих сотрудников лесничества в их служебном автомобиле. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил.
"На нем нет ни одного зарегистрированного оружия", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКалужская областьКуйбышевский районВладислав ШапшаРоссия
 
 
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