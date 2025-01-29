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После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело - РИА Новости, 29.01.2025
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13:27 29.01.2025 (обновлено: 15:01 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/delo-1996097259.html
После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело
После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело - РИА Новости, 29.01.2025
После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после смерти четырех человек в Калужской области, сообщили в СУСК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:27:00+03:00
2025-01-29T15:01:00+03:00
происшествия
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти четырех человек в Калужской области, сообщили в СУСК по региону в Telegram-канале.Ранее глава области Владислав Шапша информировал, что ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. Он захватил в заложники лесничих, убил трех из них, а потом себя, другие заложники освобождены."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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калужская область
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происшествия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после смерти четырех человек в Калужской области

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской областиГильза на месте убийства в Калужской области
Гильза на месте убийства в Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области
Гильза на месте убийства в Калужской области
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти четырех человек в Калужской области, сообщили в СУСК по региону в Telegram-канале.
Ранее глава области Владислав Шапша информировал, что ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. Он захватил в заложники лесничих, убил трех из них, а потом себя, другие заложники освобождены.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих
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ПроисшествияКалужская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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