После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело
СК возбудил уголовное дело после смерти четырех человек в Калужской области
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской областиГильза на месте убийства в Калужской области
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области
Гильза на месте убийства в Калужской области
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти четырех человек в Калужской области, сообщили в СУСК по региону в Telegram-канале.
Ранее глава области Владислав Шапша информировал, что ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. Он захватил в заложники лесничих, убил трех из них, а потом себя, другие заложники освобождены.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.