https://ria.ru/20250129/delo-1996097259.html

После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело

После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело - РИА Новости, 29.01.2025

После смерти четырех человек в Калужской области возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после смерти четырех человек в Калужской области, сообщили в СУСК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:27:00+03:00

2025-01-29T13:27:00+03:00

2025-01-29T15:01:00+03:00

происшествия

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996116728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c779fb35e048199bec4b71f095959b8.jpg

БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти четырех человек в Калужской области, сообщили в СУСК по региону в Telegram-канале.Ранее глава области Владислав Шапша информировал, что ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. Он захватил в заложники лесничих, убил трех из них, а потом себя, другие заложники освобождены."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250129/zalozhnik-1996094190.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)