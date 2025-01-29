США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg
Bloomberg: Рубио и Каллас договорились оказывать максимальное давление на Россию
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к "справедливому" миру на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, знакомого с содержанием телефонного разговора политиков.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Рубио в ходе звонка с Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая.
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"Каллас и Рубио договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Также, по данным европейского чиновника, стороны обсудили усиление сотрудничества между странами, а также общие приоритеты внешней политики.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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