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США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/davlenie-1996054700.html
США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg
США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg
Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:54:00+03:00
2025-01-29T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
марко рубио
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к "справедливому" миру на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, знакомого с содержанием телефонного разговора политиков. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Рубио в ходе звонка с Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая. "Каллас и Рубио договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - говорится в сообщении агентства. Также, по данным европейского чиновника, стороны обсудили усиление сотрудничества между странами, а также общие приоритеты внешней политики. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html
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в мире, россия, сша, украина, марко рубио, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg

Bloomberg: Рубио и Каллас договорились оказывать максимальное давление на Россию

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к "справедливому" миру на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, знакомого с содержанием телефонного разговора политиков.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Рубио в ходе звонка с Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Европа сделала очередной шаг к войне с Россией
Вчера, 08:00
"Каллас и Рубио договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Также, по данным европейского чиновника, стороны обсудили усиление сотрудничества между странами, а также общие приоритеты внешней политики.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаМарко РубиоКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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