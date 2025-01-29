https://ria.ru/20250129/davlenie-1996054700.html

США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg

США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025

США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:54:00+03:00

2025-01-29T09:54:00+03:00

2025-01-29T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кайя каллас

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к "справедливому" миру на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, знакомого с содержанием телефонного разговора политиков. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Рубио в ходе звонка с Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая. "Каллас и Рубио договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - говорится в сообщении агентства. Также, по данным европейского чиновника, стороны обсудили усиление сотрудничества между странами, а также общие приоритеты внешней политики. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, марко рубио, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии