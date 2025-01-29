Премьер Дании заявила, что страна увеличит расходы на оборону
Премьер Фредериксен: Дания увеличит расходы на оборону
Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Ее слова приводит датский телеканал TV2.
"Мы будем тратить значительно больше денег на оборону, это будет трудно и... дорого", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2.
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По данным телеканала, Фредериксен не назвала конкретных цифр, насколько Дания увеличит свои оборонные расходы.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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