https://ria.ru/20250129/daniya-1996017799.html

Премьер Дании заявила, что страна увеличит расходы на оборону

Премьер Дании заявила, что страна увеличит расходы на оборону - РИА Новости, 29.01.2025

Премьер Дании заявила, что страна увеличит расходы на оборону

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Ее слова приводит датский телеканал TV2. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T00:36:00+03:00

2025-01-29T00:36:00+03:00

2025-01-29T00:36:00+03:00

в мире

гренландия

дания

сша

дональд трамп

метте фредериксен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15015/18/150151880_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_3236a0184df1dc863972f662bb9ee54e.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Ее слова приводит датский телеканал TV2."Мы будем тратить значительно больше денег на оборону, это будет трудно и... дорого", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2. По данным телеканала, Фредериксен не назвала конкретных цифр, насколько Дания увеличит свои оборонные расходы. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

https://ria.ru/20250119/grenlandiya-1994424020.html

гренландия

дания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен