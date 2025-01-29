https://ria.ru/20250129/dagestan-1996079542.html

В Дагестане обнаружили тайники с оружием

В Дагестане обнаружили тайники с оружием - РИА Новости, 29.01.2025

В Дагестане обнаружили тайники с оружием

Три тайника с оружием и боеприпасами обнаружили правоохранители в Дагестане, из незаконного оборота изъято более 3 тысяч патронов для автомата Калашникова, пять РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:09:00+03:00

2025-01-29T12:09:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Три тайника с оружием и боеприпасами обнаружили правоохранители в Дагестане, из незаконного оборота изъято более 3 тысяч патронов для автомата Калашникова, пять гранат, две единицы огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике. "В декабре 2024 и в январе 2025 года… на территории республики обнаружены три тайника с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота в общей сложности изъято свыше 3000 патронов для автомата Калашникова, пять гранат, две единицы огнестрельного оружия, более 20 единиц составных частей к боевому стрелковому оружию", – говорится в сообщении. Оперативно-розыскные мероприятия сотрудники УФСИН России по Дагестану провели совместно с управлением уголовного розыска МВД республики и УФСБ России по региону. Следственные органы по фактам обнаружения тайников возбудили уголовные дела.

https://ria.ru/20241114/sud-1983709821.html

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происшествия, россия