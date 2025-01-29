https://ria.ru/20250129/chislo-1996159854.html
В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении
В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении - РИА Новости, 29.01.2025
В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении
На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в настоящее время идентифицировано 209 храмов, нуждающихся в реставрации, на 40 объектах работы уже... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:58:00+03:00
2025-01-29T16:58:00+03:00
2025-01-29T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в настоящее время идентифицировано 209 храмов, нуждающихся в реставрации, на 40 объектах работы уже полностью завершены, сообщил председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин). "За период с июня 2022 года по настоящий день финансово-хозяйственным управлением формируется список разрушенных и требующих ремонтных работ храмов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В настоящее время полный список храмов, который мы можем идентифицировать и где можно проводить работы, где линия фронта отошла уже, это 209 храмов. По состоянию на декабрь на 2024 года на 40 объектах работы полностью завершены", - рассказал митрополит на конференции в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. По словам митрополита Никандра, далее в первую очередь будут восстановлены храмы, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют реставрационных работ, таких храмов 129.
https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995976937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Религия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Московский Патриархат, Религия