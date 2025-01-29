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В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении - РИА Новости, 29.01.2025
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Религия
 
16:58 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/chislo-1996159854.html
В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении
В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении - РИА Новости, 29.01.2025
В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении
На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в настоящее время идентифицировано 209 храмов, нуждающихся в реставрации, на 40 объектах работы уже... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:58:00+03:00
2025-01-29T16:58:00+03:00
религия
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запорожская область
московский патриархат
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в настоящее время идентифицировано 209 храмов, нуждающихся в реставрации, на 40 объектах работы уже полностью завершены, сообщил председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин). "За период с июня 2022 года по настоящий день финансово-хозяйственным управлением формируется список разрушенных и требующих ремонтных работ храмов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В настоящее время полный список храмов, который мы можем идентифицировать и где можно проводить работы, где линия фронта отошла уже, это 209 храмов. По состоянию на декабрь на 2024 года на 40 объектах работы полностью завершены", - рассказал митрополит на конференции в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. По словам митрополита Никандра, далее в первую очередь будут восстановлены храмы, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют реставрационных работ, таких храмов 129.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, московский патриархат, религия
Религия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Московский Патриархат, Религия

В РПЦ назвали число храмов в зоне СВО, нуждающихся в восстановлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенный Второй Свято-Митрофановский храм в Лисичанске
Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм в Лисичанске
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в настоящее время идентифицировано 209 храмов, нуждающихся в реставрации, на 40 объектах работы уже полностью завершены, сообщил председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин).
"За период с июня 2022 года по настоящий день финансово-хозяйственным управлением формируется список разрушенных и требующих ремонтных работ храмов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В настоящее время полный список храмов, который мы можем идентифицировать и где можно проводить работы, где линия фронта отошла уже, это 209 храмов. По состоянию на декабрь на 2024 года на 40 объектах работы полностью завершены", - рассказал митрополит на конференции в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.
По словам митрополита Никандра, далее в первую очередь будут восстановлены храмы, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют реставрационных работ, таких храмов 129.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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