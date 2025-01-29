https://ria.ru/20250129/chipy-1996219979.html

США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ

США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025

США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает агентство Блумберг РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T23:39:00+03:00

2025-01-29T23:39:00+03:00

2025-01-29T23:39:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Представители администрации Трампа изучают возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в Китай", - говорится в публикации. По данным агентства, ограничения затронут чипы H20 компании Nvidia. Источники агентства добавили, что решение о каких-либо ограничениях, скорее всего, будет принято еще нескоро. Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

https://ria.ru/20250123/tramp--1995214148.html

https://ria.ru/20241110/smi-1982890831.html

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китай

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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп