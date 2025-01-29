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США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
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23:39 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/chipy-1996219979.html
США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ
США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает агентство Блумберг РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T23:39:00+03:00
2025-01-29T23:39:00+03:00
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Представители администрации Трампа изучают возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в Китай", - говорится в публикации. По данным агентства, ограничения затронут чипы H20 компании Nvidia. Источники агентства добавили, что решение о каких-либо ограничениях, скорее всего, будет принято еще нескоро. Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
https://ria.ru/20250123/tramp--1995214148.html
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сша
китай
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США могут ввести новые ограничения на продажу чипов в Китай, сообщили СМИ

Bloomberg: США могут ввести дополнительные ограничения на продажу чипов в Китай

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Китай, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Представители администрации Трампа изучают возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в Китай", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп дистанционно выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп высказался об экономических отношениях между США и Китаем
23 января, 19:57
По данным агентства, ограничения затронут чипы H20 компании Nvidia. Источники агентства добавили, что решение о каких-либо ограничениях, скорее всего, будет принято еще нескоро.
Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
СМИ: США потребовали от Тайваня прекратить поставки в КНР чипов для ИИ
10 ноября 2024, 04:34
 
В миреСШАКитайВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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