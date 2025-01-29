https://ria.ru/20250129/chili-1996034728.html

Открытый в декабре астероид может столкнуться с Землей

Открытый в декабре астероид может столкнуться с Землей - РИА Новости, 29.01.2025

Открытый в декабре астероид может столкнуться с Землей

Открытый астрономами в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может угрожать столкновением с нашей планетой в 2032 году, рассказал РИА Новости астроном, научный... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:34:00+03:00

2025-01-29T06:34:00+03:00

2025-01-29T06:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Открытый астрономами в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может угрожать столкновением с нашей планетой в 2032 году, рассказал РИА Новости астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года в Чили на обсерватории ATLAS. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита, подчеркнул собеседник агентства."Его наблюдают 33 дня, выяснилось, что есть вероятность его столкновения с нашей планетой 22 декабря 2032 года. В данный момент вероятность столкновения с Землей оценивается разными структурами от 0,5 до шести процентов. Шесть процентов — это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение", — сказал он. Неопределенность в этом вопросе связана с относительно небольшим периодом наблюдений и большим временным промежутком, на который делается прогноз — то есть на 8 лет вперед, отметил ученый.Вероятность столкновения данного астероида с Землей 22 декабря 2032 года в шесть процентов — это самый высокий процент вероятности столкновения со времен открытия Апофиса в 2004 году — крупного астероида, который пролетит всего в 30 тысячах километров от Земли в апреле 2029 года. Если этот сценарий реализуется, сказал астроном, то наиболее вероятно, что астероид упадет в районе центральной Африки или Атлантического океана. В случае падения на континент это приведет к локальной катастрофе (разрушения домов возможны в радиусе 30 километров).Наибольшая на данный момент вероятность в 94 процентов и более означает близкий пролет астероида около Земли 22 декабря 2032 года, сказал эксперт. Вероятное расстояние пролета от центра Земли составляет 60 тысяч километров, что довольно близко для столь крупного объекта. Расчеты показывают, что тогда астероид достигнет +10 звездной величины и будет доступен для наблюдения в средние телескопы, отметил Короткий.Данные основаны на предварительных расчетах специальной службы расчета эфемерид околоземных астероидов "NEODyS-2" и будут уточнены в период, когда астероид подлетит к Земле на рубеже 2028 и 2029 годов, но окажется не очень близко к планете, сказал собеседник агентства. Тем не менее, он будет доступен для наблюдений в профессиональные телескопы. Астероид относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года.

https://ria.ru/20241004/dinozavr-1976363949.html

https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, симферополь, чили, африка