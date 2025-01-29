Улицы Чикаго опустели перед антимигрантскими рейдами
WBE Chicago: улицы Чикаго опустели из-за рейдов против нелегальных мигрантов
© AP Photo / Nam Y. HuhПолицейская машина в Чикаго
© AP Photo / Nam Y. Huh
Полицейская машина в Чикаго. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Оживленные прежде улицы Чикаго опустели, поскольку местные жители опасаются быть схваченными в ходе рейдов против нелегальных мигрантов, начавшихся в рамках политики президента США Дональда Трампа, сообщает местная радиостанция WBEZ Chicago.
"В районе Ист-Сайд в Чикаго, недалеко от границы с Индианой, страх и тишина окутали 106-ю улицу, обычно оживленный торговый район... Как и в других частях города, "усиленное" иммиграционное наблюдение, начавшееся в воскресенье, вынудило многих жителей района оставаться дома", - говорится в сообщении радио.
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Отмечается, что только район Ист-Сайд на 80% состоит из мексиканцев, и уже давно стал домом для новых иммигрантов. Хуан Васкес, управляющий одним из местных ресторанов, рассказал WBEZ, что большинство его клиентов - латиноамериканцы, и они боятся приходить, поэтому скоро ему придется перейти на режим доставки.
"Это разрушает местную экономику, потому что большинство людей боятся выходить на улицу, поскольку не знают, смогут ли вернуться домой к своим семьям", - сказал он.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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