https://ria.ru/20250129/chernyshenko-1996172899.html

Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом

Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом - РИА Новости, 29.01.2025

Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом

Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:25:00+03:00

2025-01-29T17:25:00+03:00

2025-01-29T17:25:00+03:00

республика мордовия

россия

дмитрий чернышенко

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС принял участие в заседании попечительского совета ВОИР. Сегодня ВОИР представлено в 77 регионах, в том числе в Мордовии. Членами организации являются свыше 100 тысяч изобретателей и рационализаторов. "На связи с нами один из лучших инновационных регионов – Мордовия", - заявил Чернышенко. Глава Мордовии рассказал, что в республике направление по выявлению и развитию талантливых детей и молодежи является приоритетным, им оказывается поддержка при реализации уникальных проектов, налажено сотрудничество с академиками РАН. "Во всех школах Мордовии есть "Точки роста", открыты кванториумы – техническая база огромная, есть с чем работать нашей талантливой молодёжи. Уверен, что общественный, государственный статус ВОИР поможет нам решать самые серьезные задачи по технологическому суверенитету", – цитирует пресс-служба слова Здунова. Популяризация технического творчества и изобретательской деятельности и вовлечение в нее молодежи были названы в числе основных задач ВОИР на 2025 год. Делать это планируется, в частности, через содействие развитию студенческих конструкторских бюро при вузах и сотрудничество со школами. Кроме того, среди задач – создание центра развития методик изобретательства и реализация образовательных программ для изобретателей, разработка и внедрение новых цифровых сервисов, запуск комплексной программы поддержки изобретателей, рейтингование деятельности региональных организаций. Было отмечено, что в 2025 году упор будет сделан на тематические мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы, а также на расширение международного сотрудничества с дружественными странами.

https://ria.ru/20250117/mordoviya-1994149966.html

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россия, дмитрий чернышенко, артем здунов, республика мордовия