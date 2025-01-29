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Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом - РИА Новости, 29.01.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:25 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/chernyshenko-1996172899.html
Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом
Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом - РИА Новости, 29.01.2025
Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом
Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:25:00+03:00
2025-01-29T17:25:00+03:00
республика мордовия
россия
дмитрий чернышенко
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС принял участие в заседании попечительского совета ВОИР. Сегодня ВОИР представлено в 77 регионах, в том числе в Мордовии. Членами организации являются свыше 100 тысяч изобретателей и рационализаторов. "На связи с нами один из лучших инновационных регионов – Мордовия", - заявил Чернышенко. Глава Мордовии рассказал, что в республике направление по выявлению и развитию талантливых детей и молодежи является приоритетным, им оказывается поддержка при реализации уникальных проектов, налажено сотрудничество с академиками РАН. "Во всех школах Мордовии есть "Точки роста", открыты кванториумы – техническая база огромная, есть с чем работать нашей талантливой молодёжи. Уверен, что общественный, государственный статус ВОИР поможет нам решать самые серьезные задачи по технологическому суверенитету", – цитирует пресс-служба слова Здунова. Популяризация технического творчества и изобретательской деятельности и вовлечение в нее молодежи были названы в числе основных задач ВОИР на 2025 год. Делать это планируется, в частности, через содействие развитию студенческих конструкторских бюро при вузах и сотрудничество со школами. Кроме того, среди задач – создание центра развития методик изобретательства и реализация образовательных программ для изобретателей, разработка и внедрение новых цифровых сервисов, запуск комплексной программы поддержки изобретателей, рейтингование деятельности региональных организаций. Было отмечено, что в 2025 году упор будет сделан на тематические мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы, а также на расширение международного сотрудничества с дружественными странами.
https://ria.ru/20250117/mordoviya-1994149966.html
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россия, дмитрий чернышенко, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Дмитрий Чернышенко, Артем Здунов, Республика Мордовия
Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом

Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС принял участие в заседании попечительского совета ВОИР. Сегодня ВОИР представлено в 77 регионах, в том числе в Мордовии. Членами организации являются свыше 100 тысяч изобретателей и рационализаторов.
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"На связи с нами один из лучших инновационных регионов – Мордовия", - заявил Чернышенко.
Глава Мордовии рассказал, что в республике направление по выявлению и развитию талантливых детей и молодежи является приоритетным, им оказывается поддержка при реализации уникальных проектов, налажено сотрудничество с академиками РАН.
"Во всех школах Мордовии есть "Точки роста", открыты кванториумы – техническая база огромная, есть с чем работать нашей талантливой молодёжи. Уверен, что общественный, государственный статус ВОИР поможет нам решать самые серьезные задачи по технологическому суверенитету", – цитирует пресс-служба слова Здунова.
Популяризация технического творчества и изобретательской деятельности и вовлечение в нее молодежи были названы в числе основных задач ВОИР на 2025 год. Делать это планируется, в частности, через содействие развитию студенческих конструкторских бюро при вузах и сотрудничество со школами. Кроме того, среди задач – создание центра развития методик изобретательства и реализация образовательных программ для изобретателей, разработка и внедрение новых цифровых сервисов, запуск комплексной программы поддержки изобретателей, рейтингование деятельности региональных организаций.
Было отмечено, что в 2025 году упор будет сделан на тематические мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы, а также на расширение международного сотрудничества с дружественными странами.
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