В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы
В Челябинске проверят инцидент в лицее, где девочка ударила ножом одноклассника
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту инцидента в лицее Челябинска, где девочка ударила складным ножом одноклассника, ему оказана медпомощь, сообщил в среду пресс-центр регионального надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 24 января, когда в лицее Челябинска в ходе конфликта несовершеннолетняя складным ножом причинила однокласснику колотую рану бедра, ему оказана помощь в детском медицинском учреждении.
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"Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 24 января между несовершеннолетними в лицее Челябинска", - говорится в сообщении.
Ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, отмечает прокуратура.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел на уроке литературы, девочка ударила сзади ножом одноклассника, который направлялся к доске. Учитель ничего не заметила, о случившемся родителям он рассказал уже после уроков. Оба на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции не состоят.
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