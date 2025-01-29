https://ria.ru/20250129/cheljabinsk-1996194197.html

В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы

В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы - РИА Новости, 29.01.2025

В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы

Прокуратура начала проверку по факту инцидента в лицее Челябинска, где девочка ударила складным ножом одноклассника, ему оказана медпомощь, сообщил в среду... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:03:00+03:00

2025-01-29T19:03:00+03:00

2025-01-29T19:03:00+03:00

происшествия

челябинск

курчатовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту инцидента в лицее Челябинска, где девочка ударила складным ножом одноклассника, ему оказана медпомощь, сообщил в среду пресс-центр регионального надзорного ведомства. По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 24 января, когда в лицее Челябинска в ходе конфликта несовершеннолетняя складным ножом причинила однокласснику колотую рану бедра, ему оказана помощь в детском медицинском учреждении. "Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 24 января между несовершеннолетними в лицее Челябинска", - говорится в сообщении. Ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, отмечает прокуратура. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел на уроке литературы, девочка ударила сзади ножом одноклассника, который направлялся к доске. Учитель ничего не заметила, о случившемся родителям он рассказал уже после уроков. Оба на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции не состоят.

https://ria.ru/20241214/shkolnitsa-1989244246.html

https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html

челябинск

курчатовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, курчатовский район