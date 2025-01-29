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В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы - РИА Новости, 29.01.2025
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19:03 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/cheljabinsk-1996194197.html
В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы
В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы - РИА Новости, 29.01.2025
В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы
Прокуратура начала проверку по факту инцидента в лицее Челябинска, где девочка ударила складным ножом одноклассника, ему оказана медпомощь, сообщил в среду... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:03:00+03:00
2025-01-29T19:03:00+03:00
происшествия
челябинск
курчатовский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту инцидента в лицее Челябинска, где девочка ударила складным ножом одноклассника, ему оказана медпомощь, сообщил в среду пресс-центр регионального надзорного ведомства. По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 24 января, когда в лицее Челябинска в ходе конфликта несовершеннолетняя складным ножом причинила однокласснику колотую рану бедра, ему оказана помощь в детском медицинском учреждении. "Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 24 января между несовершеннолетними в лицее Челябинска", - говорится в сообщении. Ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, отмечает прокуратура. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел на уроке литературы, девочка ударила сзади ножом одноклассника, который направлялся к доске. Учитель ничего не заметила, о случившемся родителям он рассказал уже после уроков. Оба на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции не состоят.
https://ria.ru/20241214/shkolnitsa-1989244246.html
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происшествия, челябинск, курчатовский район
Происшествия, Челябинск, Курчатовский район
В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы

В Челябинске проверят инцидент в лицее, где девочка ударила ножом одноклассника

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту инцидента в лицее Челябинска, где девочка ударила складным ножом одноклассника, ему оказана медпомощь, сообщил в среду пресс-центр регионального надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 24 января, когда в лицее Челябинска в ходе конфликта несовершеннолетняя складным ножом причинила однокласснику колотую рану бедра, ему оказана помощь в детском медицинском учреждении.
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"Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 24 января между несовершеннолетними в лицее Челябинска", - говорится в сообщении.
Ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, отмечает прокуратура.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел на уроке литературы, девочка ударила сзади ножом одноклассника, который направлялся к доске. Учитель ничего не заметила, о случившемся родителям он рассказал уже после уроков. Оба на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции не состоят.
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