Глава чешского нацбанка хочет вложить миллиарды евро в биткоины, пишет FT
FT: глава Нацбанка Чехии Михл хочет вложить миллиарды евро резервов в биткоины
Глава Чешского национального банка Алеш Михл. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл хочет вложить "миллиарды евро" из резервов страны в биткоины, в связи с чем банк страны может стать первым на Западе владеющим криптоактивами, пишет газета Financial Times.
"Глава нацбанка Чехии хочет вложить миллиарды евро из резервов страны в биткоины, что станет новаторским шагом, который может сделать его первым западным центральным банком, который, владеет криптоактивами", - пишет издание, взявшее интервью у Михла.
Михл сообщил изданию, что на заседании в четверг представит совету директоров ЧНБ план инвестирования в биткоины в качестве способа диверсификации резервов. По его словам, если предложение получит одобрение, то Нацбанк в конечном итоге сможет держать 5% от своих резервов в 140 миллиардов долларов в биткоинах.
"Для диверсификации наших активов биткоин кажется хорошим вариантом", - заявил Михл, отметив, что у него "совершенно другая философия" относительно биткоина, чем у его коллег, и сравнив себя с "первопроходцем".
Стоимость биткоина в течение месяца после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с администрацией президента Джо Байдена.
Ранее Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на выборах республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
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