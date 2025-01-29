https://ria.ru/20250129/chekhiya-1996050678.html

Глава чешского нацбанка хочет вложить миллиарды евро в биткоины, пишет FT

Глава чешского нацбанка хочет вложить миллиарды евро в биткоины, пишет FT - РИА Новости, 29.01.2025

Глава чешского нацбанка хочет вложить миллиарды евро в биткоины, пишет FT

Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл хочет вложить "миллиарды евро" из резервов страны в биткоины, в связи с чем банк страны может стать первым на РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:31:00+03:00

2025-01-29T09:31:00+03:00

2025-01-29T10:02:00+03:00

экономика

сша

чехия

дональд трамп

джо байден

биткоин

криптовалюта

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл хочет вложить "миллиарды евро" из резервов страны в биткоины, в связи с чем банк страны может стать первым на Западе владеющим криптоактивами, пишет газета Financial Times. "Глава нацбанка Чехии хочет вложить миллиарды евро из резервов страны в биткоины, что станет новаторским шагом, который может сделать его первым западным центральным банком, который, владеет криптоактивами", - пишет издание, взявшее интервью у Михла. Михл сообщил изданию, что на заседании в четверг представит совету директоров ЧНБ план инвестирования в биткоины в качестве способа диверсификации резервов. По его словам, если предложение получит одобрение, то Нацбанк в конечном итоге сможет держать 5% от своих резервов в 140 миллиардов долларов в биткоинах. "Для диверсификации наших активов биткоин кажется хорошим вариантом", - заявил Михл, отметив, что у него "совершенно другая философия" относительно биткоина, чем у его коллег, и сравнив себя с "первопроходцем". Стоимость биткоина в течение месяца после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с администрацией президента Джо Байдена. Ранее Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на выборах республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995231723.html

https://ria.ru/20250112/zarabotok-1993213198.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, чехия, дональд трамп, джо байден, биткоин, криптовалюта