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Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:04:00+03:00
2025-01-29T18:04:00+03:00
2025-01-29T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого января 2025 года в период с 15.25 до 16.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА
Российская ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями