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Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:04:00+03:00

2025-01-29T18:04:00+03:00

2025-01-29T18:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого января 2025 года в период с 15.25 до 16.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/ssha-1996164938.html

россия

белгородская область

курская область

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россия, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина