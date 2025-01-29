https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996092460.html

Над Курской и Мурманской областями сбили два украинских беспилотника

Над Курской и Мурманской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025

Над Курской и Мурманской областями сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:09:00+03:00

2025-01-29T13:09:00+03:00

2025-01-29T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

мурманская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать девятого января 2025 года в период с 10.05 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Мурманской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мурманская область

курская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, мурманская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область