https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996092460.html
Над Курской и Мурманской областями сбили два украинских беспилотника
Над Курской и Мурманской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
Над Курской и Мурманской областями сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:09:00+03:00
2025-01-29T13:09:00+03:00
2025-01-29T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
мурманская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать девятого января 2025 года в период с 10.05 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Мурманской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, мурманская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мурманская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
Над Курской и Мурманской областями сбили два украинских беспилотника
МО РФ: над Курской и Мурманской областями с 10:05 до 11:40 мск сбили 2 дрона ВСУ