https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996077038.html

В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА

В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025

В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА

В Мурманской области существует опасность прилета беспилотников, меры для обеспечения безопасности принимаются, сообщил глава региона Андрей Чибис в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:00:00+03:00

2025-01-29T12:00:00+03:00

2025-01-29T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 29 янв - РИА Новости. В Мурманской области существует опасность прилета беспилотников, меры для обеспечения безопасности принимаются, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале. "На территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал Чибис. Он призвал граждан относиться с пониманием к переносу рейсов, оставаться внимательными и руководствоваться только информацией, поступающей от официальных лиц.Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений.За это время в аэропорту Мурманска на запасной аэродром ушел один воздушный борт. Сотрудники аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

мурманская область, андрей чибис, безопасность, мурманск