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В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 29.01.2025 (обновлено: 12:22 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996077038.html
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА
В Мурманской области существует опасность прилета беспилотников, меры для обеспечения безопасности принимаются, сообщил глава региона Андрей Чибис в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:00:00+03:00
2025-01-29T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
мурманская область
андрей чибис
безопасность
мурманск
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МУРМАНСК, 29 янв - РИА Новости. В Мурманской области существует опасность прилета беспилотников, меры для обеспечения безопасности принимаются, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале. "На территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал Чибис. Он призвал граждан относиться с пониманием к переносу рейсов, оставаться внимательными и руководствоваться только информацией, поступающей от официальных лиц.Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений.За это время в аэропорту Мурманска на запасной аэродром ушел один воздушный борт. Сотрудники аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мурманская область, андрей чибис, безопасность, мурманск
Специальная военная операция на Украине, Мурманская область, Андрей Чибис, Безопасность, Мурманск
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА

Губернатор Чибис предупредил об опасности прилета БПЛА в Мурманской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на жилые кварталы города Мурманска
Вид на жилые кварталы города Мурманска - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на жилые кварталы города Мурманска. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 янв - РИА Новости. В Мурманской области существует опасность прилета беспилотников, меры для обеспечения безопасности принимаются, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале.
"На территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал Чибис.
Он призвал граждан относиться с пониманием к переносу рейсов, оставаться внимательными и руководствоваться только информацией, поступающей от официальных лиц.
Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений.
За это время в аэропорту Мурманска на запасной аэродром ушел один воздушный борт. Сотрудники аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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Специальная военная операция на УкраинеМурманская областьАндрей ЧибисБезопасностьМурманск
 
 
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