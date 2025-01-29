https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996077038.html
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА
В Мурманской области существует опасность прилета беспилотников, меры для обеспечения безопасности принимаются, сообщил глава региона Андрей Чибис в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:00:00+03:00
2025-01-29T12:00:00+03:00
2025-01-29T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
мурманская область
андрей чибис
безопасность
мурманск
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МУРМАНСК, 29 янв - РИА Новости. В Мурманской области существует опасность прилета беспилотников, меры для обеспечения безопасности принимаются, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале. "На территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал Чибис. Он призвал граждан относиться с пониманием к переносу рейсов, оставаться внимательными и руководствоваться только информацией, поступающей от официальных лиц.Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений.За это время в аэропорту Мурманска на запасной аэродром ушел один воздушный борт. Сотрудники аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, безопасность, мурманск
Специальная военная операция на Украине, Мурманская область, Андрей Чибис, Безопасность, Мурманск
В Мурманской области предупредили об опасности прилета БПЛА
Губернатор Чибис предупредил об опасности прилета БПЛА в Мурманской области