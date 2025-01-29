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Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 29.01.2025 (обновлено: 09:47 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996052032.html
Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь
Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь - РИА Новости, 29.01.2025
Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь
Атака 29 беспилотников отражена за ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:38:00+03:00
2025-01-29T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
тверская область
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Атака 29 беспилотников отражена за ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Ранее правительство Тверской области сообщало, что дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя сбито несколько беспилотных летательных аппаратов, а также об отражении атаки 20 беспилотников над Торопецким округом. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА", - говорится в сообщении.На сайте правительства региона уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тверская область
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безопасность, игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), тверская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тверская область
Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь

Руденя: силы Минобороны за ночь отразили над Тверской областью атаку 29 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Атака 29 беспилотников отражена за ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
Ранее правительство Тверской области сообщало, что дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя сбито несколько беспилотных летательных аппаратов, а также об отражении атаки 20 беспилотников над Торопецким округом.
"Губернатор Игорь Руденя сообщил: за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА", - говорится в сообщении.
На сайте правительства региона уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИгорь РуденяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тверская область
 
 
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