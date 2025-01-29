https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996052032.html

Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь

Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь - РИА Новости, 29.01.2025

Над Тверской областью отразили атаку 29 беспилотников за ночь

Атака 29 беспилотников отражена за ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:38:00+03:00

2025-01-29T09:38:00+03:00

2025-01-29T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь руденя

министерство обороны рф (минобороны рф)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Атака 29 беспилотников отражена за ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Ранее правительство Тверской области сообщало, что дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя сбито несколько беспилотных летательных аппаратов, а также об отражении атаки 20 беспилотников над Торопецким округом. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА", - говорится в сообщении.На сайте правительства региона уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тверская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), тверская область