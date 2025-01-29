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Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 29.01.2025 (обновлено: 07:59 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996037604.html
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников
Из 33 уничтоженных за ночь БПЛА над Брянской областью 6 ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:49:00+03:00
2025-01-29T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Из 33 уничтоженных за ночь БПЛА над Брянской областью 6 ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью наши защитники отразили очередную попытку массированной атаки по территории нашего региона. Всего уничтожено 33 БпЛА самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он. Губернатор отметил, что из 33 уничтоженных за ночь БПЛА 27 ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ, еще 6 - спецподразделением управления Росгвардии по Брянской области. Богомаз добавил, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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брянская область, александр богомаз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников

Губернатор Богомаз: в Брянской области за ночь уничтожили 33 БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Из 33 уничтоженных за ночь БПЛА над Брянской областью 6 ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Прошедшей ночью наши защитники отразили очередную попытку массированной атаки по территории нашего региона. Всего уничтожено 33 БпЛА самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он.
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Губернатор отметил, что из 33 уничтоженных за ночь БПЛА 27 ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ, еще 6 - спецподразделением управления Росгвардии по Брянской области.
Богомаз добавил, что пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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