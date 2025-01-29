https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996037604.html

Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников

Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025

Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников

Из 33 уничтоженных за ночь БПЛА над Брянской областью 6 ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:49:00+03:00

2025-01-29T07:49:00+03:00

2025-01-29T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Из 33 уничтоженных за ночь БПЛА над Брянской областью 6 ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью наши защитники отразили очередную попытку массированной атаки по территории нашего региона. Всего уничтожено 33 БпЛА самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он. Губернатор отметил, что из 33 уничтоженных за ночь БПЛА 27 ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ, еще 6 - спецподразделением управления Росгвардии по Брянской области. Богомаз добавил, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность