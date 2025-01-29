https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996037604.html
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников
Из 33 уничтоженных за ночь БПЛА над Брянской областью 6 ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:49:00+03:00
2025-01-29T07:49:00+03:00
2025-01-29T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Из 33 уничтоженных за ночь БПЛА над Брянской областью 6 ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью наши защитники отразили очередную попытку массированной атаки по территории нашего региона. Всего уничтожено 33 БпЛА самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он. Губернатор отметил, что из 33 уничтоженных за ночь БПЛА 27 ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ, еще 6 - спецподразделением управления Росгвардии по Брянской области. Богомаз добавил, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Брянский губернатор рассказал подробности уничтожения беспилотников
Губернатор Богомаз: в Брянской области за ночь уничтожили 33 БПЛА