https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996021107.html

В Тверской области сбили шесть беспилотников

В Тверской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025

В Тверской области сбили шесть беспилотников

Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:31:00+03:00

2025-01-29T01:31:00+03:00

2025-01-29T01:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

игорь руденя

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

тверская область

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: 29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе Тверской области сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится на контроле губернатора.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

тверская область

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игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, тверская область