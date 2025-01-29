https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996021107.html
В Тверской области сбили шесть беспилотников
В Тверской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
В Тверской области сбили шесть беспилотников
Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:31:00+03:00
2025-01-29T01:31:00+03:00
2025-01-29T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
тверская область
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: 29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе Тверской области сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится на контроле губернатора.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Тверская область
В Тверской области сбили шесть беспилотников
Губернатор Руденя: в Тверской области сбили шесть БПЛА, пострадавших нет