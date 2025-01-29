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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996142773.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили около 15.10 мск среды два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:22:00+03:00
2025-01-29T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили около 15.10 мск среды два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать девятого января 2025 года около 15.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993208120.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили около 15.10 мск среды два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать девятого января 2025 года около 15.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
10 января, 22:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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