https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996048278.html

В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025

В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщает пресс-служба завода. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:21:00+03:00

2025-01-29T09:21:00+03:00

2025-01-29T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

нижегородская область

россия

кстово

глеб никитин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сибур холдинг

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщает пресс-служба завода."В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три – над территорией Нижегородской области.В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, но не сообщил название предприятия."СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, россия, кстово, глеб никитин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг