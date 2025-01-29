https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996048278.html
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщает пресс-служба завода. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:21:00+03:00
2025-01-29T09:21:00+03:00
2025-01-29T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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россия
кстово
глеб никитин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибур холдинг
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщает пресс-служба завода."В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три – над территорией Нижегородской области.В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, но не сообщил название предприятия."СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, кстово, глеб никитин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Россия, Кстово, Глеб Никитин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сибур Холдинг
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
Обломки БПЛА ВСУ упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" и вызвали пожар