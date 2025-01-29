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В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 29.01.2025 (обновлено: 09:33 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996048278.html
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщает пресс-служба завода. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:21:00+03:00
2025-01-29T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
кстово
глеб никитин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибур холдинг
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщает пресс-служба завода."В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три – над территорией Нижегородской области.В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, но не сообщил название предприятия."СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нижегородская область
россия
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происшествия, нижегородская область, россия, кстово, глеб никитин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Россия, Кстово, Глеб Никитин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сибур Холдинг
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

Обломки БПЛА ВСУ упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" и вызвали пожар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщает пресс-служба завода.
«
"В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три – над территорией Нижегородской области.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, но не сообщил название предприятия.
"СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьРоссияКстовоГлеб НикитинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибур Холдинг
 
 
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