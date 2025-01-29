https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996036649.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в ночь на среду в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:19:00+03:00
2025-01-29T07:19:00+03:00
2025-01-29T07:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
козельский район
владислав шапша
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник в ночь на среду в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО уничтожен один БПЛА", - написал он. Шапша добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Отмечается, что на месте работает оперативная группа.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, козельский район, владислав шапша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Козельский район, Владислав Шапша, Безопасность
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Шапша: силы ПВО уничтожили один беспилотник в Калужской области