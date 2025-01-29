https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996036649.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области

Силы ПВО уничтожили один беспилотник в ночь на среду в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:19:00+03:00

2025-01-29T07:19:00+03:00

2025-01-29T07:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

козельский район

владислав шапша

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник в ночь на среду в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО уничтожен один БПЛА", - написал он. Шапша добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Отмечается, что на месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969769360.html

калужская область

козельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область, козельский район, владислав шапша, безопасность