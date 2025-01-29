https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996035249.html

В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025

В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ

Подавлен один БПЛА в Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:43:00+03:00

2025-01-29T06:43:00+03:00

2025-01-29T06:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

мясниковский район

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подавлен один БПЛА в Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА в Мясниковском районе. Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html

мясниковский район

ростовская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

мясниковский район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность