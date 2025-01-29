https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996035249.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
Подавлен один БПЛА в Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:43:00+03:00
2025-01-29T06:43:00+03:00
2025-01-29T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
мясниковский район
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подавлен один БПЛА в Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА в Мясниковском районе. Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html
мясниковский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мясниковский район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мясниковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
Слюсарь: в Ростовской области подавили украинский беспилотник, пострадавших нет