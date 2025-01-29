https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996022860.html

Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области

Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области - РИА Новости, 29.01.2025

Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области

Обломки сбитого дрона привели к возгоранию в промзоне в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:06:00+03:00

2025-01-29T02:06:00+03:00

2025-01-29T06:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

нижегородская область

происшествия

глеб никитин

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Обломки сбитого дрона привели к возгоранию в промзоне в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале."В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника", — написал он.Глава региона уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС. По информации губернатора, никто не пострадал.ВСУ практически каждый день пытаются атаковать дронами объекты в регионах России. Силы ПВО регулярно приводятся в готовность для перехвата летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, происшествия, глеб никитин