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Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области
Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области - РИА Новости, 29.01.2025
Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области
Обломки сбитого дрона привели к возгоранию в промзоне в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:06:00+03:00
2025-01-29T02:06:00+03:00
2025-01-29T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
нижегородская область
происшествия
глеб никитин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Обломки сбитого дрона привели к возгоранию в промзоне в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале."В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника", — написал он.Глава региона уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС. По информации губернатора, никто не пострадал.ВСУ практически каждый день пытаются атаковать дронами объекты в регионах России. Силы ПВО регулярно приводятся в готовность для перехвата летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия, глеб никитин
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Происшествия, Глеб Никитин
Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области
Обломки БПЛА вызвали пожар в Кстовской промзоне в Нижегородской области