https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект

В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект - РИА Новости, 29.01.2025

В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект

В Смоленской области ликвидировали беспилотник, который пытался атаковать ядерный объект, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:43:00+03:00

2025-01-29T01:43:00+03:00

2025-01-29T08:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

безопасность

василий анохин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Смоленской области ликвидировали беспилотник, который пытался атаковать ядерный объект, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале."В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики", — написал он.Анохин уточнил, что пострадавших и разрушений нет.Как сообщили на Смоленской АЭС, станция работает в штатном режиме.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская область, безопасность, василий анохин, вооруженные силы украины, россия