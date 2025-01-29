https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект
В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект - РИА Новости, 29.01.2025
В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект
В Смоленской области ликвидировали беспилотник, который пытался атаковать ядерный объект, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:43:00+03:00
2025-01-29T01:43:00+03:00
2025-01-29T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
безопасность
василий анохин
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Смоленской области ликвидировали беспилотник, который пытался атаковать ядерный объект, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале."В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики", — написал он.Анохин уточнил, что пострадавших и разрушений нет.Как сообщили на Смоленской АЭС, станция работает в штатном режиме.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, безопасность, василий анохин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Безопасность, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Россия
В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект
Силы ПВО сбили дрон ВСУ при атаке на ядерный объект в Смоленской области