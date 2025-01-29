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ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 29.01.2025 (обновлено: 23:39 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/berdyansk-1996216982.html
ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами
ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами
Украинские войска пытались атаковать Бердянск, как минимум три управляемых дрона сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:43:00+03:00
2025-01-29T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать Бердянск, как минимум три управляемых дрона сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противник совершил несколько попыток атаковать Бердянск управляемыми БПЛА. Зафиксировано не менее трех дронов, которые были сбиты на подлете к городу", — написал он.По словам главы региона, это не повлияло на работоспособность порта и городской инфраструктуры."Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Сохраняется опасность повторных ударов", — добавил Балицкий.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что целью украинской армии был Бердянский морской порт.Он также отметил, что в атаке, по предварительным данным, участвовало около пяти беспилотников. Система ПВО сбила их на подлете к городу как над сушей, так и над морем.Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250129/zhiteli-1996031521.html
https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html
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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность, Владимир Рогов
ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами

Балицкий: ПВО сбила как минимум 3 управляемых дрона ВСУ на подлете к Бердянску

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи
Боевая работа артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать Бердянск, как минимум три управляемых дрона сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Противник совершил несколько попыток атаковать Бердянск управляемыми БПЛА. Зафиксировано не менее трех дронов, которые были сбиты на подлете к городу", — написал он.
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По словам главы региона, это не повлияло на работоспособность порта и городской инфраструктуры.
"Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Сохраняется опасность повторных ударов", — добавил Балицкий.
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В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что целью украинской армии был Бердянский морской порт.
Он также отметил, что в атаке, по предварительным данным, участвовало около пяти беспилотников. Система ПВО сбила их на подлете к городу как над сушей, так и над морем.
Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаБезопасностьВладимир Рогов
 
 
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