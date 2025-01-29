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ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами
ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами
Украинские войска пытались атаковать Бердянск, как минимум три управляемых дрона сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:43:00+03:00
2025-01-29T22:43:00+03:00
2025-01-29T23:39:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать Бердянск, как минимум три управляемых дрона сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противник совершил несколько попыток атаковать Бердянск управляемыми БПЛА. Зафиксировано не менее трех дронов, которые были сбиты на подлете к городу", — написал он.По словам главы региона, это не повлияло на работоспособность порта и городской инфраструктуры."Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Сохраняется опасность повторных ударов", — добавил Балицкий.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что целью украинской армии был Бердянский морской порт.Он также отметил, что в атаке, по предварительным данным, участвовало около пяти беспилотников. Система ПВО сбила их на подлете к городу как над сушей, так и над морем.Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность, Владимир Рогов
ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами
Балицкий: ПВО сбила как минимум 3 управляемых дрона ВСУ на подлете к Бердянску