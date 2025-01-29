https://ria.ru/20250129/berdyansk-1996216982.html

ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами

ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ пытались атаковать Бердянск управляемыми дронами

Украинские войска пытались атаковать Бердянск, как минимум три управляемых дрона сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:43:00+03:00

2025-01-29T22:43:00+03:00

2025-01-29T23:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать Бердянск, как минимум три управляемых дрона сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противник совершил несколько попыток атаковать Бердянск управляемыми БПЛА. Зафиксировано не менее трех дронов, которые были сбиты на подлете к городу", — написал он.По словам главы региона, это не повлияло на работоспособность порта и городской инфраструктуры."Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Сохраняется опасность повторных ударов", — добавил Балицкий.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что целью украинской армии был Бердянский морской порт.Он также отметил, что в атаке, по предварительным данным, участвовало около пяти беспилотников. Система ПВО сбила их на подлете к городу как над сушей, так и над морем.Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250129/zhiteli-1996031521.html

https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бердянск

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность, владимир рогов