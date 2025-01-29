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Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 29.01.2025
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15:47 29.01.2025 (обновлено: 16:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/belousov-1996128476.html
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 29.01.2025
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Глава Минобороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, сообщили в министерстве. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:47:00+03:00
2025-01-29T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, сообщили в министерстве. "Заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности, а также представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне проведения спецоперации", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, министру показали современные роботизированные комплексы, которые используют как для доставки материально-технических средств на фронте, так и для нанесения огневого поражения с использованием устанавливаемых на них боевых модулей."Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляются модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники", — указали в Минобороны.Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм.Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили две механизированные бригады ВСУ и две бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Янтарного, Орехово-Василевки и Часова Яра в ДНР.
https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Белоусов инспектирует Южную группировку войск
Белоусов инспектирует Южную группировку войск
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безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск

Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, сообщили в министерстве.
"Заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности, а также представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне проведения спецоперации", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, министру показали современные роботизированные комплексы, которые используют как для доставки материально-технических средств на фронте, так и для нанесения огневого поражения с использованием устанавливаемых на них боевых модулей.
"Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляются модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники", — указали в Минобороны.
Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм.
Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили две механизированные бригады ВСУ и две бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Янтарного, Орехово-Василевки и Часова Яра в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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