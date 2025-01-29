https://ria.ru/20250129/belousov-1996128476.html

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 29.01.2025

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск

Глава Минобороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, сообщили в министерстве. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:47:00+03:00

2025-01-29T15:47:00+03:00

2025-01-29T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, сообщили в министерстве. "Заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности, а также представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне проведения спецоперации", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, министру показали современные роботизированные комплексы, которые используют как для доставки материально-технических средств на фронте, так и для нанесения огневого поражения с использованием устанавливаемых на них боевых модулей."Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляются модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники", — указали в Минобороны.Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм.Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили две механизированные бригады ВСУ и две бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Янтарного, Орехово-Василевки и Часова Яра в ДНР.

https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов инспектирует Южную группировку войск Белоусов инспектирует Южную группировку войск 2025-01-29T15:47 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика