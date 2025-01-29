Дмитрий Баканов: каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов
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Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" является сегодня одним из крупнейших российских поставщиков информационных технологий для транспорта, а сама система аварийного оповещения помогает каждый год спасать тысячи жизней водителей и пассажиров при ДТП. Кроме того, она стала платформой для целого ряда сервисов: от мониторинга всего общественного транспорта в стране до кибербезопасности автомобилей, говорит заместитель министра транспорта России, председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС" Дмитрий Баканов. В интервью РИА Новости он рассказал, сколько автомобилей уже оборудованы кнопкой SOS, как и когда система оцифрует перевозки пассажиров между регионами, а также поможет снизить аварийность на дорогах. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.
– Дмитрий Владимирович, сколько автомобилей на сегодняшний день оборудованы "ЭРА-ГЛОНАСС"?
– Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост более чем в один миллион автомобилей ожидается и в этом году. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств – получается, что каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС". И эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян. Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от системы точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью.
Ряд примеров историй спасения на практике показывают, что с помощью получения в цифровом виде координат и общих характеристик машин спасатели находят пострадавших, которые оказались даже вне прямой видимости – автомобиль вылетел с горной дороги или в кювет.
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– Помимо автоматики водитель может сам нажать на кнопку SOS?
– Ручное нажатие на кнопку – это и вызов экстренных служб, и инструмент взаимопомощи на дороге. Все чаще водители, которые стали очевидцами аварий и различных происшествий на дороге, с помощью системы помогают попутчикам. И в этом смысле кнопка SOS повышает безопасность и ежедневных поездок на автомобиле, и путешествий по нашим просторам, открывает Россию для семейных автотуров.
– Каким образом?
– В основе системы лежат такие технологические решения, как сеть связи с покрытием всех федеральных сотовых операторов. Например, историей поделилась автомобилистка, которая с детьми оказалась в снежном плену по дороге в Териберку. Смартфон с одной сим-картой был без связи, но она нажала на кнопку SOS, и на помощь прибыла спецтехника. Все понимают, что счет идет на минуты, когда семья с детьми застревает в машине на зимней дороге.
Ручная активация, кстати, еще и открывает ряд сервисов для автомобилистов. Сегодня во всех регионах можно подключить вызов вневедомственной охраны Росгвардии. Также в трех городах – Липецке, Воронеже и Ростове-на-Дону – через кнопку доступна помощь на дороге: вызов эвакуатора, аварийного комиссара или техслужбы, например, для замены колеса.
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– Сколько вызовов от автомобилистов "ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям за прошедший и вообще за все годы работы?
– Общий показатель достиг уже 440 тысяч аварийных сообщений. За минувший год система передала региональным службам 93 тысячи экстренных сообщений – на 10% больше, чем в 2023 году. В декабре получили рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи. По мере подключения к системе новых автомобилей – а сейчас это обязательно для импортируемых и отечественных авто – все больше аварий будут фиксироваться с помощью системы.
Факт из медицины катастроф – своевременная помощь, оказанная в течение первого часа, кратно повышает шансы сохранить жизни и снизить риски осложнений при травмах. Это вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России, в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 годов.
Помимо основной социальной государственной функции по аварийному оповещению на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" запускается новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб с расширенным функционалом (УВЭОС 2.0).
– Какие сервисы станут доступными для автомобилистов с УВЭОС 2.0 и когда?
– Базовая кнопка SOSв повседневном режиме находится в "спящем режиме", не передает и не принимает данные, срабатывает только в момент ДТП, как мы уже говорили, в автоматическом или ручном режиме. УВЭОС 2.0 с согласия автовладельца, так скажем, "пробуждается", может передавать координаты и данные. С таким устройством становится доступен сервис онлайн-мониторинга местоположения и состояния агрегатов автомобиля. Все это на одном устройстве, без необходимости установки отдельного оборудования и дополнительного канала связи.
В прошлом году АО "ГЛОНАСС" в коллаборации с российскими производителями устройств запустило такой сервис для владельцев марки китайских грузовиков. В этом году охват будет расширяться, компания ведет активную работу с автоконцернами.
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– В конце прошлого года стало известно о планируемом эксперименте Минтранса России по мониторингу межрегиональных пассажирских перевозок с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС". Для чего это необходимо?
– Эксперимент станет подготовкой, отработкой целого ряда организационных и технических решений для создания системы контроля пассажирских перевозок между регионами (СКПП), порученных президентом страны. В конце прошлого года с девятью регионами – Ростовской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Астраханской, Оренбургской и Самарской областями, а также Калмыкией – уже отработана установка регулярных межрегиональных маршрутов в цифровом виде.
По оценке перевозчиков, такое решение значительно упрощает их работу. Сейчас предприятия на бумаге заявляют маршруты, прописывая каждую остановку, улицу, дорогу, время и целый пул данных. Срок рассмотрения – два месяца, из-за формальных ошибок все возвращается на новый круг.
Реализованная система позволяет перевозчику исключить ошибки: она подсказывает и просчитывает за него маршрут. Например, если перевозчик укажет на прохождение расстояния между остановками мало времени, то система отметит, что это невозможно из-за превышения скорости. По автовокзалам будут видны свободные временные слоты и их загрузки. Далее документ также в цифровом виде пойдет ко всем структурам, согласующим этот маршрут, что ускорит рассмотрение в два-три раза.
– А что это даст пассажирам междугородних автобусов?
– Установка маршрутов – только первая часть СКПП. Следующие блоки мы протестируем в этом году и уже с 50 регионами, включая Москву и Санкт-Петербург.
Во-первых, онлайн-мониторинг соблюдения расписания и маршрутов. Сегодня до половины заявленных маршрутов есть только на бумаге, а в реальности они не работают. Перевозчики просто занимают слоты, снижая таким образом конкуренцию. Сейчас это сложно администрируемая история, и СКПП сделает прозрачным для надзорных органов и для пассажиров соблюдение маршрутов и расписания, что позволит развивать маршрутную сеть на основе объективных данных.
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Во-вторых, внедрим цифровой идентификатор перевозок и билетов, что поможет онлайн-площадкам точно знать, какие билеты они продают: легальные или перевозчиков, работающих незаконно и создающих угрозу безопасности для пассажиров.
Проект оздоровит конкуренцию, поддержит законопослушных перевозчиков, которые смогут обновлять автопарк, обеспечивать необходимое качество работы. В итоге пассажир получит надежный, безопасный и комфортный сервис. СКПП станет цифровым инструментом для развития на современном уровне пассажирских автоперевозок между регионами и снизит количество ДТП с автобусами, которые, к сожалению, часто происходят на трассах.
– Онлайн-мониторинг маршрутов – это продолжение уже действующего сервиса для общественного транспорта во всех регионах?
– Да, это расширение использования подтвердившей эффективность функции. Сейчас к платформе мониторинга на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключается весь общественный транспорт в городах, уже 300 тысяч транспортных средств в системе. А в рамках СКПП добавляется межрегиональный транспорт. И это опять же – повышение комфорта пассажиров.
К данным о движении общественного транспорта, которые от системы передаются в популярные мобильные приложения, добавятся и автобусы в сообщении между городами. Более того, текущая платформа мониторинга трансформируется в федеральную навигационно-информационную систему – ФНИС. Это также проект импортонезависимости.
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– Он сможет заменить решения зарубежных провайдеров, ушедших из России?
– Исторически рынок мониторинга транспорта был практически монополизирован иностранными сервисами, которые создали целую сеть отраслевых модулей, скажем честно, удобных для пользователей. Такие вендоры объявили об уходе с российского рынка, но продолжают работать под разным видом – через агентов, региональных посредников. При этом, данные о движении транспорта, включая коммерческие перевозки, обрабатываются на серверах недружественных стран. ФНИС должен стать качественной заменой, гарантирующей безопасность данных российских пользователей.
С другой стороны, навигационная система сможет решать целый ряд государственных задач – позволит уйти от разрозненности данных на уровне регионов и повышать эффективность, прозрачность работы и общественного транспорта, и лесной техники, и мусоровозов, и электросамокатов, и даже гражданских авиабеспилотников.
Каждый регион сможет использовать модули ФНИС для своих локальных целей и, главное, бесплатно. А сервисы, к которым привыкли пассажиры в крупных городах по онлайн-планированию своего маршрута, станут доступны жителям практически любых населенных пунктов. Просто городам не нужно будет искать средства на создание собственной локальной системы, все данные пойдут от новой платформы.
– Когда регионы смогут использовать эту систему?
– В этом году начнется тестирование ФНИС уже с 25 регионами, в прошлом году АО "ГЛОНАСС" при поддержке Минтранса России подписало соглашения с десятью регионами. Это кропотливый процесс, здесь важно учесть все пожелания регионов, сделать удобную и понятную систему для перевозчиков.
– АО "ГЛОНАСС" заявляло в планах на 2025 год тестирование платформы кибербезопасности транспортных средств. Этот проект связан с внедрением беспилотников?
– Он связан вообще с подключенным транспортом, который уже стал практически стандартом любого современного автомобиля – "смартфона на колесах". Мы внимательно следим за глобальными компьютерными угрозами, фактами хакерских атак, вмешательств в управление автомобилей все больше и больше.
Представьте, что будет при взломе управления несколькими автобусами на любой магистрали крупного российского города? И здесь мы совместно с Минпромторгом, НАМИ, автопроизводителями думаем на несколько шагов вперед, как защитить всех пользователей транспорта от подобных инцидентов. Эксперимент с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС" на первом этапе позволит сформировать ландшафт угроз для автотранспорта, разработать способы их детектирования и в перспективе создать центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на подключенные транспортные средства. Эксперимент будет запущен в ближайшее время и продлится до октября этого года.
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– За счет каких средств будут реализовываться проекты?
– АО "ГЛОНАСС" не получает государственных субсидий. Эксплуатация, модернизация госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", разработка ФНИС и СКПП, технологических проектов ведется за счет собственных средств компании.
– Два года назад в АО "ГЛОНАСС" сменилось руководство. Как совет директоров компании оценивает текущие результаты работы и перспективы развития?
– Самое главное – новый менеджмент при поддержке совета директоров обозначил одну из амбициозных целей развития: переход от монопродуктовой инфраструктурной компании к технологическому лидеру. Компетенции и конкурентные преимущества одновременно в связи, навигации и информационных технологиях на стыке разных отраслей российской экономики позволяют решать все новые и новые государственные задачи, создавать продукты для отечественного рынка в интересах людей и бизнеса.
Кроме того, команда во главе с Алексеем Райкевичем за два минувших года значительно оздоровила финансовое состояние компании, предварительные результаты 2024 года демонстрируют рост выручки по отношению к 2022 году почти в три раза – около пяти миллиардов рублей. Эти показатели открывают возможность компании для проактивной разработки, внедрения новых продуктов.
Доля выручки по новым направлениям выросла в четыре раза – это сервисы мониторинга транспорта и связь для интернета вещей. Публичные рейтинги это подтверждают, компания входит в тройку крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль.
Это говорит о том, что новый менеджмент справляется с главным вызовом, который навис дамокловым мечом над компанией два года назад, – сильная зависимость от авторынка. В середине 2025 года исполнится десять лет с момента создания по поручению президента России АО "ГЛОНАСС" в качестве компании-оператора первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте в масштабах всей страны. И сейчас с уверенностью можно сказать, что без "ЭРА-ГЛОНАСС" невозможна цифровизация транспортной отрасли России на сегодняшнем уровне и в будущем. С развитием технологий, внедрением беспилотного транспорта все мы еще больше осознаем на практике эффективность системы и заложенные в нее широкие возможности.