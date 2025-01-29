https://ria.ru/20250129/bakanov-1995924131.html

Дмитрий Баканов: каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Дмитрий Баканов: каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 29.01.2025

Дмитрий Баканов: каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" является сегодня одним из крупнейших российских поставщиков информационных технологий для транспорта, а сама система аварийного... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:00:00+03:00

2025-01-29T10:00:00+03:00

2025-01-29T10:00:00+03:00

интервью

эра-глонасс

дмитрий баканов

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Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" является сегодня одним из крупнейших российских поставщиков информационных технологий для транспорта, а сама система аварийного оповещения помогает каждый год спасать тысячи жизней водителей и пассажиров при ДТП. Кроме того, она стала платформой для целого ряда сервисов: от мониторинга всего общественного транспорта в стране до кибербезопасности автомобилей, говорит заместитель министра транспорта России, председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС" Дмитрий Баканов. В интервью РИА Новости он рассказал, сколько автомобилей уже оборудованы кнопкой SOS, как и когда система оцифрует перевозки пассажиров между регионами, а также поможет снизить аварийность на дорогах. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.– Дмитрий Владимирович, сколько автомобилей на сегодняшний день оборудованы "ЭРА-ГЛОНАСС"?– Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост более чем в один миллион автомобилей ожидается и в этом году. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств – получается, что каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС". И эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян. Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от системы точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью.Ряд примеров историй спасения на практике показывают, что с помощью получения в цифровом виде координат и общих характеристик машин спасатели находят пострадавших, которые оказались даже вне прямой видимости – автомобиль вылетел с горной дороги или в кювет.– Помимо автоматики водитель может сам нажать на кнопку SOS?– Ручное нажатие на кнопку – это и вызов экстренных служб, и инструмент взаимопомощи на дороге. Все чаще водители, которые стали очевидцами аварий и различных происшествий на дороге, с помощью системы помогают попутчикам. И в этом смысле кнопка SOS повышает безопасность и ежедневных поездок на автомобиле, и путешествий по нашим просторам, открывает Россию для семейных автотуров.– Каким образом?– В основе системы лежат такие технологические решения, как сеть связи с покрытием всех федеральных сотовых операторов. Например, историей поделилась автомобилистка, которая с детьми оказалась в снежном плену по дороге в Териберку. Смартфон с одной сим-картой был без связи, но она нажала на кнопку SOS, и на помощь прибыла спецтехника. Все понимают, что счет идет на минуты, когда семья с детьми застревает в машине на зимней дороге.Ручная активация, кстати, еще и открывает ряд сервисов для автомобилистов. Сегодня во всех регионах можно подключить вызов вневедомственной охраны Росгвардии. Также в трех городах – Липецке, Воронеже и Ростове-на-Дону – через кнопку доступна помощь на дороге: вызов эвакуатора, аварийного комиссара или техслужбы, например, для замены колеса.– Сколько вызовов от автомобилистов "ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям за прошедший и вообще за все годы работы?– Общий показатель достиг уже 440 тысяч аварийных сообщений. За минувший год система передала региональным службам 93 тысячи экстренных сообщений – на 10% больше, чем в 2023 году. В декабре получили рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи. По мере подключения к системе новых автомобилей – а сейчас это обязательно для импортируемых и отечественных авто – все больше аварий будут фиксироваться с помощью системы.Факт из медицины катастроф – своевременная помощь, оказанная в течение первого часа, кратно повышает шансы сохранить жизни и снизить риски осложнений при травмах. Это вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России, в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 годов.Помимо основной социальной государственной функции по аварийному оповещению на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" запускается новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб с расширенным функционалом (УВЭОС 2.0).– Какие сервисы станут доступными для автомобилистов с УВЭОС 2.0 и когда?– Базовая кнопка SOSв повседневном режиме находится в "спящем режиме", не передает и не принимает данные, срабатывает только в момент ДТП, как мы уже говорили, в автоматическом или ручном режиме. УВЭОС 2.0 с согласия автовладельца, так скажем, "пробуждается", может передавать координаты и данные. С таким устройством становится доступен сервис онлайн-мониторинга местоположения и состояния агрегатов автомобиля. Все это на одном устройстве, без необходимости установки отдельного оборудования и дополнительного канала связи.В прошлом году АО "ГЛОНАСС" в коллаборации с российскими производителями устройств запустило такой сервис для владельцев марки китайских грузовиков. В этом году охват будет расширяться, компания ведет активную работу с автоконцернами.– В конце прошлого года стало известно о планируемом эксперименте Минтранса России по мониторингу межрегиональных пассажирских перевозок с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС". Для чего это необходимо?– Эксперимент станет подготовкой, отработкой целого ряда организационных и технических решений для создания системы контроля пассажирских перевозок между регионами (СКПП), порученных президентом страны. В конце прошлого года с девятью регионами – Ростовской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Астраханской, Оренбургской и Самарской областями, а также Калмыкией – уже отработана установка регулярных межрегиональных маршрутов в цифровом виде.По оценке перевозчиков, такое решение значительно упрощает их работу. Сейчас предприятия на бумаге заявляют маршруты, прописывая каждую остановку, улицу, дорогу, время и целый пул данных. Срок рассмотрения – два месяца, из-за формальных ошибок все возвращается на новый круг.Реализованная система позволяет перевозчику исключить ошибки: она подсказывает и просчитывает за него маршрут. Например, если перевозчик укажет на прохождение расстояния между остановками мало времени, то система отметит, что это невозможно из-за превышения скорости. По автовокзалам будут видны свободные временные слоты и их загрузки. Далее документ также в цифровом виде пойдет ко всем структурам, согласующим этот маршрут, что ускорит рассмотрение в два-три раза.– А что это даст пассажирам междугородних автобусов?– Установка маршрутов – только первая часть СКПП. Следующие блоки мы протестируем в этом году и уже с 50 регионами, включая Москву и Санкт-Петербург.Во-первых, онлайн-мониторинг соблюдения расписания и маршрутов. Сегодня до половины заявленных маршрутов есть только на бумаге, а в реальности они не работают. Перевозчики просто занимают слоты, снижая таким образом конкуренцию. Сейчас это сложно администрируемая история, и СКПП сделает прозрачным для надзорных органов и для пассажиров соблюдение маршрутов и расписания, что позволит развивать маршрутную сеть на основе объективных данных.Во-вторых, внедрим цифровой идентификатор перевозок и билетов, что поможет онлайн-площадкам точно знать, какие билеты они продают: легальные или перевозчиков, работающих незаконно и создающих угрозу безопасности для пассажиров.Проект оздоровит конкуренцию, поддержит законопослушных перевозчиков, которые смогут обновлять автопарк, обеспечивать необходимое качество работы. В итоге пассажир получит надежный, безопасный и комфортный сервис. СКПП станет цифровым инструментом для развития на современном уровне пассажирских автоперевозок между регионами и снизит количество ДТП с автобусами, которые, к сожалению, часто происходят на трассах.– Онлайн-мониторинг маршрутов – это продолжение уже действующего сервиса для общественного транспорта во всех регионах?– Да, это расширение использования подтвердившей эффективность функции. Сейчас к платформе мониторинга на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключается весь общественный транспорт в городах, уже 300 тысяч транспортных средств в системе. А в рамках СКПП добавляется межрегиональный транспорт. И это опять же – повышение комфорта пассажиров.К данным о движении общественного транспорта, которые от системы передаются в популярные мобильные приложения, добавятся и автобусы в сообщении между городами. Более того, текущая платформа мониторинга трансформируется в федеральную навигационно-информационную систему – ФНИС. Это также проект импортонезависимости.– Он сможет заменить решения зарубежных провайдеров, ушедших из России?– Исторически рынок мониторинга транспорта был практически монополизирован иностранными сервисами, которые создали целую сеть отраслевых модулей, скажем честно, удобных для пользователей. Такие вендоры объявили об уходе с российского рынка, но продолжают работать под разным видом – через агентов, региональных посредников. При этом, данные о движении транспорта, включая коммерческие перевозки, обрабатываются на серверах недружественных стран. ФНИС должен стать качественной заменой, гарантирующей безопасность данных российских пользователей.С другой стороны, навигационная система сможет решать целый ряд государственных задач – позволит уйти от разрозненности данных на уровне регионов и повышать эффективность, прозрачность работы и общественного транспорта, и лесной техники, и мусоровозов, и электросамокатов, и даже гражданских авиабеспилотников.Каждый регион сможет использовать модули ФНИС для своих локальных целей и, главное, бесплатно. А сервисы, к которым привыкли пассажиры в крупных городах по онлайн-планированию своего маршрута, станут доступны жителям практически любых населенных пунктов. Просто городам не нужно будет искать средства на создание собственной локальной системы, все данные пойдут от новой платформы.– Когда регионы смогут использовать эту систему?– В этом году начнется тестирование ФНИС уже с 25 регионами, в прошлом году АО "ГЛОНАСС" при поддержке Минтранса России подписало соглашения с десятью регионами. Это кропотливый процесс, здесь важно учесть все пожелания регионов, сделать удобную и понятную систему для перевозчиков.– АО "ГЛОНАСС" заявляло в планах на 2025 год тестирование платформы кибербезопасности транспортных средств. Этот проект связан с внедрением беспилотников?– Он связан вообще с подключенным транспортом, который уже стал практически стандартом любого современного автомобиля – "смартфона на колесах". Мы внимательно следим за глобальными компьютерными угрозами, фактами хакерских атак, вмешательств в управление автомобилей все больше и больше.Представьте, что будет при взломе управления несколькими автобусами на любой магистрали крупного российского города? И здесь мы совместно с Минпромторгом, НАМИ, автопроизводителями думаем на несколько шагов вперед, как защитить всех пользователей транспорта от подобных инцидентов. Эксперимент с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС" на первом этапе позволит сформировать ландшафт угроз для автотранспорта, разработать способы их детектирования и в перспективе создать центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на подключенные транспортные средства. Эксперимент будет запущен в ближайшее время и продлится до октября этого года.– За счет каких средств будут реализовываться проекты?– АО "ГЛОНАСС" не получает государственных субсидий. Эксплуатация, модернизация госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", разработка ФНИС и СКПП, технологических проектов ведется за счет собственных средств компании.– Два года назад в АО "ГЛОНАСС" сменилось руководство. Как совет директоров компании оценивает текущие результаты работы и перспективы развития?– Самое главное – новый менеджмент при поддержке совета директоров обозначил одну из амбициозных целей развития: переход от монопродуктовой инфраструктурной компании к технологическому лидеру. Компетенции и конкурентные преимущества одновременно в связи, навигации и информационных технологиях на стыке разных отраслей российской экономики позволяют решать все новые и новые государственные задачи, создавать продукты для отечественного рынка в интересах людей и бизнеса.Кроме того, команда во главе с Алексеем Райкевичем за два минувших года значительно оздоровила финансовое состояние компании, предварительные результаты 2024 года демонстрируют рост выручки по отношению к 2022 году почти в три раза – около пяти миллиардов рублей. Эти показатели открывают возможность компании для проактивной разработки, внедрения новых продуктов.Доля выручки по новым направлениям выросла в четыре раза – это сервисы мониторинга транспорта и связь для интернета вещей. Публичные рейтинги это подтверждают, компания входит в тройку крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль.Это говорит о том, что новый менеджмент справляется с главным вызовом, который навис дамокловым мечом над компанией два года назад, – сильная зависимость от авторынка. В середине 2025 года исполнится десять лет с момента создания по поручению президента России АО "ГЛОНАСС" в качестве компании-оператора первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте в масштабах всей страны. И сейчас с уверенностью можно сказать, что без "ЭРА-ГЛОНАСС" невозможна цифровизация транспортной отрасли России на сегодняшнем уровне и в будущем. С развитием технологий, внедрением беспилотного транспорта все мы еще больше осознаем на практике эффективность системы и заложенные в нее широкие возможности.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, эра-глонасс, дмитрий баканов