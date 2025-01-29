https://ria.ru/20250129/bajkal-1996027031.html
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 29.01.2025
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зарегистрировано землетрясение интенсивностью 5,6 балла, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:29:00+03:00
2025-01-29T03:29:00+03:00
2025-01-29T03:29:00+03:00
происшествия
байкал
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ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зарегистрировано землетрясение интенсивностью 5,6 балла, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. "Сегодня в 06:54 (01.54 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории оз.Байкал, 36 км от п. Большое Голоустное. Интенсивность в эпицентре 5,6 балла. Ощутимость в Иркутске 3 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982944717.html
байкал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, иркутская область, иркутск
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Иркутск
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение интенсивностью 5,6 балла