https://ria.ru/20250129/bajkal-1996027031.html

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 29.01.2025

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зарегистрировано землетрясение интенсивностью 5,6 балла, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:29:00+03:00

2025-01-29T03:29:00+03:00

2025-01-29T03:29:00+03:00

происшествия

байкал

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зарегистрировано землетрясение интенсивностью 5,6 балла, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. "Сегодня в 06:54 (01.54 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории оз.Байкал, 36 км от п. Большое Голоустное. Интенсивность в эпицентре 5,6 балла. Ощутимость в Иркутске 3 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982944717.html

байкал

иркутская область

иркутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, байкал, иркутская область, иркутск