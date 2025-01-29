https://ria.ru/20250129/bajden-1996050929.html
Большинство в США осудило помилование Байденом членов семьи, показал опрос
Большинство в США осудило помилование Байденом членов семьи, показал опрос - РИА Новости, 29.01.2025
Большинство в США осудило помилование Байденом членов семьи, показал опрос
Более половины американских избирателей не одобряют помилование экс-президентом США Джо Байденом членов своей семьи, следует из опроса социологической компании... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:02:00+03:00
2025-01-29T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более половины американских избирателей не одобряют помилование экс-президентом США Джо Байденом членов своей семьи, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно опубликованным на сайте компании результатам опроса, 52% респондентов не одобряют данный шаг Байдена, из них 38% категорически не поддерживают это решение. При этом 42% опрошенных заявили, что одобряют его. Опрос проводился онлайн и по телефону 21-23 января. В нем приняли участие 1245 потенциальных американских избирателей. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов. В последние часы своего президентства Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику. Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем. В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.
https://ria.ru/20250128/opros-1995833894.html
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в мире, сша, джо байден
Большинство в США осудило помилование Байденом членов семьи, показал опрос
Rasmussen Reports: 52% американцев не одобряют помилование членов семьи Байдена
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Более половины американских избирателей не одобряют помилование экс-президентом США Джо Байденом членов своей семьи, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports
.
Согласно опубликованным на сайте компании результатам опроса, 52% респондентов не одобряют данный шаг Байдена, из них 38% категорически не поддерживают это решение. При этом 42% опрошенных заявили, что одобряют его.
Опрос проводился онлайн и по телефону 21-23 января. В нем приняли участие 1245 потенциальных американских избирателей. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
В последние часы своего президентства Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику.
Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.
В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.