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В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом - РИА Новости, 29.01.2025
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22:06 29.01.2025 (обновлено: 22:39 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/avtobus-1996214568.html
В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом
В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом - РИА Новости, 29.01.2025
В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом
Автобус без пассажиров столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с локомотивом в подмосковном Наро-Фоминске, сообщила Московская межрегиональная... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:06:00+03:00
2025-01-29T22:39:00+03:00
происшествия
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автобус без пассажиров столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с локомотивом в подмосковном Наро-Фоминске, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура."По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, около 18:00 мск, на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. В момент ДТП автобус следовал по маршруту без пассажиров", — подчеркнули в ведомстве.Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения. Сотрудники ведомства устанавливают причины инцидента, при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
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наро-фоминск
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россия
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происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом

В Наро-Фоминске автобус без пассажиров столкнулся с локомотивом на ж/д путях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автобус без пассажиров столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с локомотивом в подмосковном Наро-Фоминске, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, около 18:00 мск, на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. В момент ДТП автобус следовал по маршруту без пассажиров", — подчеркнули в ведомстве.
Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения. Сотрудники ведомства устанавливают причины инцидента, при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияНаро-ФоминскМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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