https://ria.ru/20250129/avtobus-1996214568.html

В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом

В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом - РИА Новости, 29.01.2025

В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом

Автобус без пассажиров столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с локомотивом в подмосковном Наро-Фоминске, сообщила Московская межрегиональная... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:06:00+03:00

2025-01-29T22:06:00+03:00

2025-01-29T22:39:00+03:00

происшествия

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автобус без пассажиров столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с локомотивом в подмосковном Наро-Фоминске, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура."По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, около 18:00 мск, на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. В момент ДТП автобус следовал по маршруту без пассажиров", — подчеркнули в ведомстве.Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения. Сотрудники ведомства устанавливают причины инцидента, при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), россия