https://ria.ru/20250129/aviakatastrofa-1996029355.html

На Аляске потерпел крушение истребитель F-35

На Аляске потерпел крушение истребитель F-35 - РИА Новости, 29.01.2025

На Аляске потерпел крушение истребитель F-35

В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, пилоту удалось спастись, сообщили в американских ВВС. Заявление цитирует... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:37:00+03:00

2025-01-29T04:37:00+03:00

2025-01-29T08:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, пилоту удалось спастись, сообщили в американских ВВС. Заявление цитирует Ассошиэйтед Пресс."Пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра", - говорится в заявлении Военно-воздушных сил США. В ведомстве отметили, что инцидент произошел на базе ВВС Эйлсон во вторник. В результате истребитель получил серьезные повреждения. "Всё еще ведется расследование", - добавили в ВВС.

https://ria.ru/20241016/ssha-1978301448.html

https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html

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Крушение истребителя ВВС США F-35 на Аляске Крушение истребителя ВВС США F-35 на Аляске 2025-01-29T04:37 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аляска, сша, f-35