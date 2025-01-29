https://ria.ru/20250129/aviakatastrofa-1996029355.html
На Аляске потерпел крушение истребитель F-35
На Аляске потерпел крушение истребитель F-35 - РИА Новости, 29.01.2025
На Аляске потерпел крушение истребитель F-35
В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, пилоту удалось спастись, сообщили в американских ВВС. Заявление цитирует... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:37:00+03:00
2025-01-29T04:37:00+03:00
2025-01-29T08:20:00+03:00
в мире
аляска
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f-35
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, пилоту удалось спастись, сообщили в американских ВВС. Заявление цитирует Ассошиэйтед Пресс."Пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра", - говорится в заявлении Военно-воздушных сил США. В ведомстве отметили, что инцидент произошел на базе ВВС Эйлсон во вторник. В результате истребитель получил серьезные повреждения. "Всё еще ведется расследование", - добавили в ВВС.
https://ria.ru/20241016/ssha-1978301448.html
https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html
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Крушение истребителя ВВС США F-35 на Аляске
Крушение истребителя ВВС США F-35 на Аляске
2025-01-29T04:37
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PT0M32S
РИА Новости
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в мире, аляска, сша, f-35
В мире, Аляска, США, F-35
На Аляске потерпел крушение истребитель F-35
В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель F-35, пилот выжил