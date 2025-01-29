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Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
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06:40 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ataka-1996034932.html
Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ
Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ
Дроны ВСУ регулярно атакуют мирных жителей Харьковской области, оставшихся на подконтрольной силам РФ территории, рассказала РИА Новости местная жительница... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:40:00+03:00
2025-01-29T06:40:00+03:00
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харьковская область
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 29 янв - РИА Новости. Дроны ВСУ регулярно атакуют мирных жителей Харьковской области, оставшихся на подконтрольной силам РФ территории, рассказала РИА Новости местная жительница Наталья. Ранее глава российской администрации Купянского района Александр Капленко рассказал, как ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области. "Приехали к дому, машину заглушили, услышали - дрон пролетел. Зашли во двор и спрятались, между стенами под крышу, чтобы небо (не было - ред.) не видно. Вернулся, начал кружить и в один момент в воздухе прогремел взрыв, волной (меня – ред.) кинуло", - сказала Наталья. Женщина добавила, что рядом с ней стояла женщина с велосипедом и гражданский мужчина. "Это уже не в первый раз, что у нас дроны идут на гражданских", - добавила она. По ее словам, ВСУ активно атакуют и гражданские автомобили. "Мы эвакуировали из Ольшан (Харьковская область - ред.) женщину с инсультом, мы заехали на блокпост, благо что блокпост был затянут сеткой (противодроновой - ред.)… Два круга сделал и от багажника висел, если полметра - и то хорошо… Сетка спасла", - пояснила женщина.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ

Жительница Харьковской области: дроны ВСУ регулярно атакуют мирных жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 29 янв - РИА Новости. Дроны ВСУ регулярно атакуют мирных жителей Харьковской области, оставшихся на подконтрольной силам РФ территории, рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.
Ранее глава российской администрации Купянского района Александр Капленко рассказал, как ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области.
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"Приехали к дому, машину заглушили, услышали - дрон пролетел. Зашли во двор и спрятались, между стенами под крышу, чтобы небо (не было - ред.) не видно. Вернулся, начал кружить и в один момент в воздухе прогремел взрыв, волной (меня – ред.) кинуло", - сказала Наталья.
Женщина добавила, что рядом с ней стояла женщина с велосипедом и гражданский мужчина.
"Это уже не в первый раз, что у нас дроны идут на гражданских", - добавила она.
По ее словам, ВСУ активно атакуют и гражданские автомобили.
"Мы эвакуировали из Ольшан (Харьковская область - ред.) женщину с инсультом, мы заехали на блокпост, благо что блокпост был затянут сеткой (противодроновой - ред.)… Два круга сделал и от багажника висел, если полметра - и то хорошо… Сетка спасла", - пояснила женщина.
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