https://ria.ru/20250129/ataka-1996034932.html

Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ

Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025

Жительница Харьковской области рассказала об атаках дронов ВСУ

Дроны ВСУ регулярно атакуют мирных жителей Харьковской области, оставшихся на подконтрольной силам РФ территории, рассказала РИА Новости местная жительница... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:40:00+03:00

2025-01-29T06:40:00+03:00

2025-01-29T06:40:00+03:00

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 29 янв - РИА Новости. Дроны ВСУ регулярно атакуют мирных жителей Харьковской области, оставшихся на подконтрольной силам РФ территории, рассказала РИА Новости местная жительница Наталья. Ранее глава российской администрации Купянского района Александр Капленко рассказал, как ВСУ уничтожают грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области. "Приехали к дому, машину заглушили, услышали - дрон пролетел. Зашли во двор и спрятались, между стенами под крышу, чтобы небо (не было - ред.) не видно. Вернулся, начал кружить и в один момент в воздухе прогремел взрыв, волной (меня – ред.) кинуло", - сказала Наталья. Женщина добавила, что рядом с ней стояла женщина с велосипедом и гражданский мужчина. "Это уже не в первый раз, что у нас дроны идут на гражданских", - добавила она. По ее словам, ВСУ активно атакуют и гражданские автомобили. "Мы эвакуировали из Ольшан (Харьковская область - ред.) женщину с инсультом, мы заехали на блокпост, благо что блокпост был затянут сеткой (противодроновой - ред.)… Два круга сделал и от багажника висел, если полметра - и то хорошо… Сетка спасла", - пояснила женщина.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины