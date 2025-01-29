https://ria.ru/20250129/ataka-1996021585.html
В Смоленской области украинские дроны атаковали гражданские объекты
В Смоленской области украинские дроны атаковали гражданские объекты - РИА Новости, 29.01.2025
В Смоленской области украинские дроны атаковали гражданские объекты
Гражданские объекты в азличных районах Смоленской области подверглись массированной атаке дронов, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:46:00+03:00
2025-01-29T01:46:00+03:00
2025-01-29T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
безопасность
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Гражданские объекты в азличных районах Смоленской области подверглись массированной атаке дронов, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение", — уточнил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами российские регионы. Силы ПВО успешно с ними справляются.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, безопасность, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Безопасность, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области украинские дроны атаковали гражданские объекты
Губернатор Смоленской области Анохин сообщил о массированной атаке БПЛА