https://ria.ru/20250129/ataka-1996021585.html

В Смоленской области украинские дроны атаковали гражданские объекты

В Смоленской области украинские дроны атаковали гражданские объекты - РИА Новости, 29.01.2025

В Смоленской области украинские дроны атаковали гражданские объекты

Гражданские объекты в азличных районах Смоленской области подверглись массированной атаке дронов, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:46:00+03:00

2025-01-29T01:46:00+03:00

2025-01-29T02:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

безопасность

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Гражданские объекты в азличных районах Смоленской области подверглись массированной атаке дронов, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение", — уточнил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами российские регионы. Силы ПВО успешно с ними справляются.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

смоленская область

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Дарья Буймова

смоленская область, безопасность, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)