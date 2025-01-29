https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996194085.html

Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала

Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала - РИА Новости, 29.01.2025

Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала

Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Дубай-Москва приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала, самолет сел штатно,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:01:00+03:00

2025-01-29T19:01:00+03:00

2025-01-29T19:07:00+03:00

победа (авиакомпания)

происшествия

астрахань

аэрофлот

россия

дубай

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Дубай-Москва приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала, самолет сел штатно, сообщила авиакомпания."Самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" по причине ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме", - сообщила авиакомпания.

https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996193617.html

астрахань

россия

дубай

москва

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победа (авиакомпания), происшествия, астрахань, аэрофлот, россия, дубай, москва