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Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала - РИА Новости, 29.01.2025
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19:01 29.01.2025 (обновлено: 19:07 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996194085.html
Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала
Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала - РИА Новости, 29.01.2025
Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала
Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Дубай-Москва приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала, самолет сел штатно,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:01:00+03:00
2025-01-29T19:07:00+03:00
победа (авиакомпания)
происшествия
астрахань
аэрофлот
россия
дубай
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Дубай-Москва приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала, самолет сел штатно, сообщила авиакомпания."Самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" по причине ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме", - сообщила авиакомпания.
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победа (авиакомпания), происшествия, астрахань, аэрофлот, россия, дубай, москва
Победа (авиакомпания), Происшествия, Астрахань, Аэрофлот, Россия, Дубай, Москва
Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала

Авиакомпания "Победа" подтвердила приземление самолета из-за ложного сигнала

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Победа"
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Победа" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейса Дубай-Москва приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала, самолет сел штатно, сообщила авиакомпания.
"Самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" по причине ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме", - сообщила авиакомпания.
Самолет - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Победа (авиакомпания)ПроисшествияАстраханьАэрофлотРоссияДубайМосква
 
 
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