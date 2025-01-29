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Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэровокзальном комплексе
Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэровокзальном комплексе - РИА Новости, 29.01.2025
Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэровокзальном комплексе
Рейс Дубай – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани по техническим причинам, пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, сообщила РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:58:00+03:00
2025-01-29T18:58:00+03:00
2025-01-29T18:59:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Рейс Дубай – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани по техническим причинам, пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, сообщила РИА Новости представитель аэропорта. "Двадцать девятого января 2025 года рейс DP992, следовавший по маршруту Дубай - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19.16 по местному времени (18.16 мск) по техническим причинам. Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании согласно Федеральным авиационным правилам", - сообщили в аэропорту РИА Новости.
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дубай, москва, россия, астрахань, победа (авиакомпания), происшествия
Дубай, Москва, Россия, Астрахань, Победа (авиакомпания), Происшествия
Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэровокзальном комплексе
Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэровокзальном блоке в Астрахани