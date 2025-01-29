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Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке - РИА Новости, 29.01.2025
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05:39 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/arest-1996031867.html
Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке
Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке - РИА Новости, 29.01.2025
Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке
Столичный суд на 15 суток арестовал мужчину за картинку в личном профиле мессенджера WhatsApp с изображением флага, схожего с флагом террористической и... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:39:00+03:00
2025-01-29T05:39:00+03:00
россия
whatsapp inc.
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный суд на 15 суток арестовал мужчину за картинку в личном профиле мессенджера WhatsApp с изображением флага, схожего с флагом террористической и запрещенной в РФ группировки "Имарат Кавказ"*, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Сам мужчина, согласно материалам, утверждает, что не знал о значении изображения. "На принадлежащем ему аккаунте в мессенджере "WhatsApp"…на аватарке разместил картинку, на которой изображен мусульманин на коне с черным флагом с изображением слова на арабском языке (воин Аллаха), данный флаг имеет сходство с флагом "Имарат Кавказа"*, являющимся символикой террористической и запрещенной организации на территории РФ",- сказано в документах. Мужчине вменили совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, а именно, пропаганду, либо публичное демонстрирование символики, запрещенной в РФ федеральными законами. В судебном заседании нарушитель вину признал, хотя и не знал о значении данного изображения.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250129/zaderzhanie-1996027393.html
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россия, whatsapp inc., происшествия
Россия, WhatsApp Inc., Происшествия
Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке

В Москве арестовали мужчину за картинку с флагом террористической организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный суд на 15 суток арестовал мужчину за картинку в личном профиле мессенджера WhatsApp с изображением флага, схожего с флагом террористической и запрещенной в РФ группировки "Имарат Кавказ"*, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сам мужчина, согласно материалам, утверждает, что не знал о значении изображения.
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"На принадлежащем ему аккаунте в мессенджере "WhatsApp"…на аватарке разместил картинку, на которой изображен мусульманин на коне с черным флагом с изображением слова на арабском языке (воин Аллаха), данный флаг имеет сходство с флагом "Имарат Кавказа"*, являющимся символикой террористической и запрещенной организации на территории РФ",- сказано в документах.
Мужчине вменили совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, а именно, пропаганду, либо публичное демонстрирование символики, запрещенной в РФ федеральными законами.
В судебном заседании нарушитель вину признал, хотя и не знал о значении данного изображения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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