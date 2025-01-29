Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке
В Москве арестовали мужчину за картинку с флагом террористической организации
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный суд на 15 суток арестовал мужчину за картинку в личном профиле мессенджера WhatsApp с изображением флага, схожего с флагом террористической и запрещенной в РФ группировки "Имарат Кавказ"*, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сам мужчина, согласно материалам, утверждает, что не знал о значении изображения.
"На принадлежащем ему аккаунте в мессенджере "WhatsApp"…на аватарке разместил картинку, на которой изображен мусульманин на коне с черным флагом с изображением слова на арабском языке (воин Аллаха), данный флаг имеет сходство с флагом "Имарат Кавказа"*, являющимся символикой террористической и запрещенной организации на территории РФ",- сказано в документах.
Мужчине вменили совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, а именно, пропаганду, либо публичное демонстрирование символики, запрещенной в РФ федеральными законами.
В судебном заседании нарушитель вину признал, хотя и не знал о значении данного изображения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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