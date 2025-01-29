https://ria.ru/20250129/arest-1996031867.html

Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке

Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке - РИА Новости, 29.01.2025

Суд дал 15 суток мужчине за флаг террористической организации на аватарке

Столичный суд на 15 суток арестовал мужчину за картинку в личном профиле мессенджера WhatsApp с изображением флага, схожего с флагом террористической и... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:39:00+03:00

2025-01-29T05:39:00+03:00

2025-01-29T05:39:00+03:00

россия

whatsapp inc.

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный суд на 15 суток арестовал мужчину за картинку в личном профиле мессенджера WhatsApp с изображением флага, схожего с флагом террористической и запрещенной в РФ группировки "Имарат Кавказ"*, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Сам мужчина, согласно материалам, утверждает, что не знал о значении изображения. "На принадлежащем ему аккаунте в мессенджере "WhatsApp"…на аватарке разместил картинку, на которой изображен мусульманин на коне с черным флагом с изображением слова на арабском языке (воин Аллаха), данный флаг имеет сходство с флагом "Имарат Кавказа"*, являющимся символикой террористической и запрещенной организации на территории РФ",- сказано в документах. Мужчине вменили совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, а именно, пропаганду, либо публичное демонстрирование символики, запрещенной в РФ федеральными законами. В судебном заседании нарушитель вину признал, хотя и не знал о значении данного изображения.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250129/zaderzhanie-1996027393.html

https://ria.ru/20240918/kazan-1973389700.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, whatsapp inc., происшествия