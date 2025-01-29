https://ria.ru/20250129/amerika-1995931301.html

В Америке сделали оружие страшнее ядерного

В Америке сделали оружие страшнее ядерного - РИА Новости, 29.01.2025

В Америке сделали оружие страшнее ядерного

Намедни китайские товарищи обвалили акции американских высокотехнологичных компаний, выкатив свою версию искусственного интеллекта DeepSeek. Она до смешного... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:00:00+03:00

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Намедни китайские товарищи обвалили акции американских высокотехнологичных компаний, выкатив свою версию искусственного интеллекта DeepSeek. Она до смешного дешевая в производстве, бесплатная для пользователей, да еще и с открытым кодом — смотри, учись, пиши свои версии.Мир аплодирует стоя. Но отчего такой ажиотаж? Давайте разберемся поглубже, ведь дело касается буквально каждого из нас.Недели не прошло, как команда Трампа и примкнувшие к ней IT-олигархи объявили о полутриллионном вливании в сектор искусственного интеллекта. Нас известили, что это будет штука посильнее "Манхэттенского проекта", то есть создания атомной бомбы.По этому поводу было произнесено много слов. Были и туманные мечтания о времени, когда все за человека будет делать искусственный интеллект, а нам только и останется, что "спать, кушать пряники, да хлопотать о непрекращении всемирной истории". Были и не менее туманные страшилки о том, что вражеский ИИ вдруг возьмет и всех нас уничтожит — а значит, надо срочно создавать свой ИИ. Старательно замазывалась лишь экономическая выгода этой инициативы конкретно для США.Мы не знаем — никто не знает, какие плюшки принесет нам ИИ в будущем. Но одно последствие его широкого внедрения совершенно очевидно. Можно провести эксперимент и спросить об этом какую-нибудь модель искусственного интеллекта. И она вам на голубом глазу ответит:"Развитие искусственного интеллекта приведет к резкому увеличению спроса на электроэнергию, что может угрожать планам энергетического развития целых стран и крупнейших технологических компаний. Это может привести к росту цен на электроэнергию и повышению тарифов для всех потребителей."Американцы этого совершенно не скрывают. Сэм Альтман, скандальный глава OpenAI, заявлял, что дефицит электромощностей с развитием индустрии ИИ станет таким, что без термояда нам не обойтись. Morgan Stanley подсчитал, что рост этой отрасли приведет к росту энергопотребления на 70 процентов каждый год.То есть искусственный интеллект — это ширма плана по созданию искусственного энергодефицита во всем мире, кроме США.Больше всего от него пострадают развивающиеся страны. Невинные просьбы миллионов потребителей "нарисуй мне котика" могут отрубить электричество целым государствам. Но и развитым конкурентам США придется несладко.За последнюю четверть века американцы навязывали миру множество глобальных афер. Например, принуждали конкурентов к зеленому переходу, угрозами и шантажом добивались закрытия в Европе АЭС, взрывали "Северные потоки". При этом умело заговаривали всем зубы — ах, давайте бороться за демократию на Украине и против таяния льдов Арктики, ну давайте уже возьмемся за руки, друзья.Однако единственной целью всех этих экзерсисов было искусственное взвинчивание цен на электричество в странах-конкурентах. Они должны были быть в разы выше, чем у американцев, чтобы обеспечить конкурентное преимущество американской промышленности.Совершенно неслучайно зеленую повестку и "устойчивое развитие" России должен был обеспечивать Анатолий Чубайс, в свое время реформировавший нашу электроэнергетику и всегда сетовавший на "слишком низкие" цены на электричество в России. Большим людям с самого начала было понятно, что зеленый переход — это про то, чтобы самим жить хуже, но зато дать конкурентное преимущество американцам.Ровно та же история и с искусственным интеллектом. Философские споры о том, заменит ли ИИ Васю Пупкина и не похитит ли его неповторимую личность, уводят нас в сторону. На самом деле, искусственный интеллект грозит залезть Пупкину в карман.Стоимость электричества для промышленности — вот тот трофей, за который американцы десятилетиями сражаются с Европой. Своих граждан при этом не щадит никто: в отличие от России, западные государства спонсируют энергопотребление заводов и фабрик, но только не частных домохозяйств.На зеленом переходе и украинском конфликте американцы заработали великолепно — на пиках цена электричества для промышленности в Германии превышала цену электричества в Техасе в двенадцать раз. За четыре года байденовского президентства богатейшие люди Америки заработали больше полутора триллионов долларов.Теперь зеленую повестку Белый дом отменил, украинский конфликт хочет сворачивать, но на смену там сразу выкатили новый план энергетического дефицита — и это как раз искусственный интеллект. Системы поддержания, развития и охлаждения серверов в этой индустрии будут требовать неимоверного количества электричества.В чем выгоды для американской экономики? Искусственный дефицит электроэнергии взвинтит на нее цены, и товары их конкурентов станут неконкурентосопосбными. Очень важна дешевая электроэнергия и для майнинга криптовалюты, которым в США занимаются на промышленной основе.В социальном плане блэкауты и задранные тарифы приведут к бунтам и мятежам — например, народ Шри-Ланки снес правительство, именно измучавшись от блэкаутов. Для энергодефицитных стран ИИ может стать катастрофой — ну что ж, в подходящий момент там нарисуется американский посол и перехватит, так сказать, рычаги управления. Целые регионы откатятся назад в развитии, рухнут в архаику, а на их фоне град на холме будет сиять, как прежде.Теперь сравнения с "Манхэттенским проектом" уже не выглядят надуманными, не правда ли?Значит ли это, что от развития ИИ стоит отказаться? Нет, если в стране достаточно развита энергетика, цены на электричество жестко контролируются, то искусственный интеллект может стать интересной и прибыльной отраслью, — как раз это только что доказали китайские товарищи. Просто нужно осознавать реальные — а не выдуманные — риски этой индустрии.В процессе написания этой статьи — признаемся честно — использовался искусственный интеллект. Для обработки запросов он потребил 5КВт. Для создания самой статьи ноутбук потребил 0,1КВт. Также автором было потреблен бутерброд с сыром и чашка кофе без сахара. Ни один котик в процессе создания текста не пострадал.

https://ria.ru/20241211/putin-1988663795.html

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https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, технологии, в мире, сша, ии