ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года, пишет Bloomberg
Bloomberg: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия до возможного запрета
Алюминий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС сможет закупить 275 тысяч тонн алюминия из РФ по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
"Санкционный пакет позволит европейский покупателям импортировать 275 тысяч тонн российского металла по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет (на импорт алюминия - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
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В соответствии с документом квоты на объем импорта будут регулироваться государствами-членами и исполнительным органом ЕС. Согласно источникам агентства, для осуществления планов ЕС потребуется поддержка всех стран-членов. Также не исключается, что планы могут измениться до того, как они будут официально предложены членам ЕС.
Ранее Блумберг сообщало, что Еврокомиссия предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Согласно ее плану, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, а затем вступит в силу полный запрет на эти операции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.