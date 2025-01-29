https://ria.ru/20250129/alyuminiy-1996072617.html

ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года, пишет Bloomberg

ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025

ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года, пишет Bloomberg

ЕС сможет закупить 275 тысяч тонн алюминия из РФ по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:36:00+03:00

2025-01-29T11:36:00+03:00

2025-01-29T11:53:00+03:00

экономика

россия

евросоюз

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС сможет закупить 275 тысяч тонн алюминия из РФ по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение документ."Санкционный пакет позволит европейский покупателям импортировать 275 тысяч тонн российского металла по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет (на импорт алюминия - ред.)", - говорится в сообщении агентства.В соответствии с документом квоты на объем импорта будут регулироваться государствами-членами и исполнительным органом ЕС. Согласно источникам агентства, для осуществления планов ЕС потребуется поддержка всех стран-членов. Также не исключается, что планы могут измениться до того, как они будут официально предложены членам ЕС.Ранее Блумберг сообщало, что Еврокомиссия предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Согласно ее плану, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, а затем вступит в силу полный запрет на эти операции.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240618/evropa-1953559270.html

https://ria.ru/20250121/evrosoyuz-1994787064.html

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экономика, россия, евросоюз, владимир путин, европа, москва, еврокомиссия