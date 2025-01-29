Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг
Центр сортировки алмазов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на местный рынок, следует из анализа данных местной статслужбы, проведенного РИА Новости.
Поставки за год выросли в 1,6 раза - до 751,7 миллиона долларов с 479 миллионов долларов годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза - до 8,6 миллиона карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
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Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% - до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль - на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка - на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия - на 28%, до 793,4 миллиона долларов.
В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% - до 12,1 миллиарда долларов.
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