https://ria.ru/20250129/almazy-1996031687.html

Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг - РИА Новости, 29.01.2025

Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:34:00+03:00

2025-01-29T05:34:00+03:00

2025-01-29T05:36:00+03:00

экономика

технологии

гонконг

россия

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_823b4fe44fe4f074bf1b7b650da189d7.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на местный рынок, следует из анализа данных местной статслужбы, проведенного РИА Новости. Поставки за год выросли в 1,6 раза - до 751,7 миллиона долларов с 479 миллионов долларов годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза - до 8,6 миллиона карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года (более ранних данных в открытом доступе нет). В результате Россия стала пятым по величине поставщиком этих драгоценных камней в Гонконг, заняв 6,3% местного рынка. Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% - до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль - на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка - на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия - на 28%, до 793,4 миллиона долларов. В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% - до 12,1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241225/almazy-1991236402.html

https://ria.ru/20240910/alrosa-1971720933.html

гонконг

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, гонконг, россия, индия