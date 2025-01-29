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Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг - РИА Новости, 29.01.2025
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05:34 29.01.2025 (обновлено: 05:36 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/almazy-1996031687.html
Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг
Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг - РИА Новости, 29.01.2025
Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг
Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:34:00+03:00
2025-01-29T05:36:00+03:00
экономика
технологии
гонконг
россия
индия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на местный рынок, следует из анализа данных местной статслужбы, проведенного РИА Новости. Поставки за год выросли в 1,6 раза - до 751,7 миллиона долларов с 479 миллионов долларов годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза - до 8,6 миллиона карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года (более ранних данных в открытом доступе нет). В результате Россия стала пятым по величине поставщиком этих драгоценных камней в Гонконг, заняв 6,3% местного рынка. Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% - до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль - на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка - на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия - на 28%, до 793,4 миллиона долларов. В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% - до 12,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241225/almazy-1991236402.html
https://ria.ru/20240910/alrosa-1971720933.html
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экономика, технологии, гонконг, россия, индия
Экономика, Технологии, Гонконг, Россия, Индия
Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на местный рынок, следует из анализа данных местной статслужбы, проведенного РИА Новости.
Поставки за год выросли в 1,6 раза - до 751,7 миллиона долларов с 479 миллионов долларов годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза - до 8,6 миллиона карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Магазин ювелирных изделий De Beers в Шанхае - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT
25 декабря 2024, 13:54
В результате Россия стала пятым по величине поставщиком этих драгоценных камней в Гонконг, заняв 6,3% местного рынка.
Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% - до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль - на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка - на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия - на 28%, до 793,4 миллиона долларов.
В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% - до 12,1 миллиарда долларов.
АО Алмазы Анабара добыло крупный алмаз массой 28,59 карата - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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ЭкономикаТехнологииГонконгРоссияИндия
 
 
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