https://ria.ru/20250129/alkogol-1996042620.html
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя - РИА Новости, 29.01.2025
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:56:00+03:00
2025-01-29T08:56:00+03:00
2025-01-29T08:56:00+03:00
общество
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в частности, специальных чехлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Дополнить закон... статьей 26.3 следующего содержания... Запрещается продажа устройств и приспособлений, предназначенных для маскировки алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), а также иных веществ и напитков, продажа и употребление которых регулируется специальными законами", - сказано в проекте федерального закона. Как отмечается в пояснительной записке, развитие торговли и активная цифровизация маркетплейсов привели к тому, что все большее количество потребителей, в том числе несовершеннолетних, имеют доступ к самым разнообразным товарам, и производители создают устройства и приспособления, предназначенные для сокрытия и маскировки некоторых продуктов, запрещенных к употреблению отдельным категориям населения или в отдельных обстоятельствах. Например, значительное распространение получили чехлы для банок с напитками, которые находятся в свободной продаже на маркетплейсах. Согласно действующему законодательству, запрещено в общественных местах употреблять алкоголь, а также существует запрет продажи энергетиков подросткам, но указанные чехлы для банок способствуют сокрытию приобретаемых и употребляемых продуктов, и данная цель указывается продавцами в описании товара. "Квасить в общественных местах запрещено законом. Причем неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение. Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе. И выпивать во время урока. Понятно, учителя не видят, что там на задней парте за баночки, вроде как газировка. А там внутри зеленый змий. Вот чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей", - сказал Гусев РИА Новости.
https://ria.ru/20250121/alkogol-1994855608.html
https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html
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общество
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя
Депутат Гусев предложил запретить продажу чехлов для маскировки алкоголя
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в частности, специальных чехлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Дополнить закон... статьей 26.3 следующего содержания... Запрещается продажа устройств и приспособлений, предназначенных для маскировки алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), а также иных веществ и напитков, продажа и употребление которых регулируется специальными законами", - сказано в проекте федерального закона.
Как отмечается в пояснительной записке, развитие торговли и активная цифровизация маркетплейсов привели к тому, что все большее количество потребителей, в том числе несовершеннолетних, имеют доступ к самым разнообразным товарам, и производители создают устройства и приспособления, предназначенные для сокрытия и маскировки некоторых продуктов, запрещенных к употреблению отдельным категориям населения или в отдельных обстоятельствах.
Например, значительное распространение получили чехлы для банок с напитками, которые находятся в свободной продаже на маркетплейсах. Согласно действующему законодательству, запрещено в общественных местах употреблять алкоголь, а также существует запрет продажи энергетиков подросткам, но указанные чехлы для банок способствуют сокрытию приобретаемых и употребляемых продуктов, и данная цель указывается продавцами в описании товара.
"Квасить в общественных местах запрещено законом. Причем неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение. Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе. И выпивать во время урока. Понятно, учителя не видят, что там на задней парте за баночки, вроде как газировка. А там внутри зеленый змий. Вот чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей", - сказал Гусев РИА Новости.