Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/alkogol-1996042620.html
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя - РИА Новости, 29.01.2025
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:56:00+03:00
2025-01-29T08:56:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_4badcd686e2757188a5f5509cdc07405.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в частности, специальных чехлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Дополнить закон... статьей 26.3 следующего содержания... Запрещается продажа устройств и приспособлений, предназначенных для маскировки алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), а также иных веществ и напитков, продажа и употребление которых регулируется специальными законами", - сказано в проекте федерального закона. Как отмечается в пояснительной записке, развитие торговли и активная цифровизация маркетплейсов привели к тому, что все большее количество потребителей, в том числе несовершеннолетних, имеют доступ к самым разнообразным товарам, и производители создают устройства и приспособления, предназначенные для сокрытия и маскировки некоторых продуктов, запрещенных к употреблению отдельным категориям населения или в отдельных обстоятельствах. Например, значительное распространение получили чехлы для банок с напитками, которые находятся в свободной продаже на маркетплейсах. Согласно действующему законодательству, запрещено в общественных местах употреблять алкоголь, а также существует запрет продажи энергетиков подросткам, но указанные чехлы для банок способствуют сокрытию приобретаемых и употребляемых продуктов, и данная цель указывается продавцами в описании товара. "Квасить в общественных местах запрещено законом. Причем неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение. Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе. И выпивать во время урока. Понятно, учителя не видят, что там на задней парте за баночки, вроде как газировка. А там внутри зеленый змий. Вот чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей", - сказал Гусев РИА Новости.
https://ria.ru/20250121/alkogol-1994855608.html
https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_4c566f3feace824a2615a6ebe8133773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
В ГД внесут законопроект о запрете чехлов для маскировки алкоголя

Депутат Гусев предложил запретить продажу чехлов для маскировки алкоголя

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в частности, специальных чехлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Дополнить закон... статьей 26.3 следующего содержания... Запрещается продажа устройств и приспособлений, предназначенных для маскировки алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), а также иных веществ и напитков, продажа и употребление которых регулируется специальными законами", - сказано в проекте федерального закона.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Минфине рассказали о маркировке импортного алкоголя в России
21 января, 17:36
Как отмечается в пояснительной записке, развитие торговли и активная цифровизация маркетплейсов привели к тому, что все большее количество потребителей, в том числе несовершеннолетних, имеют доступ к самым разнообразным товарам, и производители создают устройства и приспособления, предназначенные для сокрытия и маскировки некоторых продуктов, запрещенных к употреблению отдельным категориям населения или в отдельных обстоятельствах.
Например, значительное распространение получили чехлы для банок с напитками, которые находятся в свободной продаже на маркетплейсах. Согласно действующему законодательству, запрещено в общественных местах употреблять алкоголь, а также существует запрет продажи энергетиков подросткам, но указанные чехлы для банок способствуют сокрытию приобретаемых и употребляемых продуктов, и данная цель указывается продавцами в описании товара.
"Квасить в общественных местах запрещено законом. Причем неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение. Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе. И выпивать во время урока. Понятно, учителя не видят, что там на задней парте за баночки, вроде как газировка. А там внутри зеленый змий. Вот чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей", - сказал Гусев РИА Новости.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"
11 декабря 2024, 10:10
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала