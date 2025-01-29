https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html
В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek
В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek - РИА Новости, 29.01.2025
В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek
Компания Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:44:00+03:00
2025-01-29T10:44:00+03:00
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ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Компания Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek. Как следует из заявления компании, опубликованного 29 января в ее официальном аккаунте в соцсети WeChat, Qwen 2.5-Max "демонстрирует чрезвычайно высокую общую производительность". В компании отметили, что по итогам сравнительных тестов модель Qwen 2.5-Max превзошла по производительности вариант ИИ от компании DeepSeek, а также ИИ-модель Llama-3.1-405B компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская). "Мы надеемся достичь интеллекта, который превзойдет человеческий, и направить ИИ на исследование границ неизведанного", - отметили в компании. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20250121/ii-1994831010.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, китай, россия, джек ма, wechat, alibaba group, aliexpress, nasdaq
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Джек Ма, WeChat, Alibaba Group, AliExpress, Nasdaq
В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek
Alibaba Cloud представила языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max
ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Компания Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek.
Как следует из заявления компании, опубликованного 29 января в ее официальном аккаунте в соцсети WeChat, Qwen 2.5-Max "демонстрирует чрезвычайно высокую общую производительность". В компании отметили, что по итогам сравнительных тестов модель Qwen 2.5-Max превзошла по производительности вариант ИИ от компании DeepSeek, а также ИИ-модель Llama-3.1-405B компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).
"Мы надеемся достичь интеллекта, который превзойдет человеческий, и направить ИИ на исследование границ неизведанного", - отметили в компании.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России