https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html

В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek

В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek - РИА Новости, 29.01.2025

В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek

Компания Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:44:00+03:00

2025-01-29T10:44:00+03:00

2025-01-29T10:44:00+03:00

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ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Компания Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek. Как следует из заявления компании, опубликованного 29 января в ее официальном аккаунте в соцсети WeChat, Qwen 2.5-Max "демонстрирует чрезвычайно высокую общую производительность". В компании отметили, что по итогам сравнительных тестов модель Qwen 2.5-Max превзошла по производительности вариант ИИ от компании DeepSeek, а также ИИ-модель Llama-3.1-405B компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская). "Мы надеемся достичь интеллекта, который превзойдет человеческий, и направить ИИ на исследование границ неизведанного", - отметили в компании. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250121/ii-1994831010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, россия, джек ма, wechat, alibaba group, aliexpress, nasdaq