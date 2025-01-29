https://ria.ru/20250129/aktivy-1996178043.html

СБУ заявила об аресте активов, якобы принадлежащих Дерипаске

СБУ заявила об аресте активов, якобы принадлежащих Дерипаске - РИА Новости, 29.01.2025

СБУ заявила об аресте активов, якобы принадлежащих Дерипаске

Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале об аресте промышленной продукции и сырья стоимостью 50,2 миллиона долларов, которые якобы принадлежали... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:52:00+03:00

2025-01-29T17:52:00+03:00

2025-01-29T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале об аресте промышленной продукции и сырья стоимостью 50,2 миллиона долларов, которые якобы принадлежали российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. "Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел… Олег Дерипаска. Речь идет о почти 500 тысячах тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 миллиарда гривен (50,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что этой продукцией Дерипаска якобы владел через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. "Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски", - добавили в СБУ. В феврале 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов. СБУ ссылалась на решение Высшего антикоррупционного суда, удовлетворившего иск минюста о передаче в госсобственность Украины предприятий, принадлежавших Дерипаске. Сообщалось, что решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также компаний по добыче полезных ископаемых - "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Ведомство оценивает стоимость активов в 273 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946679196.html

https://ria.ru/20240926/usmanov-1974901471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, олег дерипаска, служба безопасности украины