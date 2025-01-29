СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI
Bloomberg: Microsoft и OpenAI расследуют сбор данных, связанный с DeepSeek
© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensПриложение DeepSeek
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Согласно источникам, осенью 2024 года исследователи из службы безопасности Microsoft заметили, что ряд лиц, предположительно связанных с DeepSeek, занимался извлечением крупного объема данных при помощи программного интерфейса OpenAI, которым можно воспользоваться через платную лицензию. По данным Блумберг, корпорация уведомила OpenAI об этой подозрительной активности.
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"Microsoft Corp. и OpenAI расследуют, были ли выходные данные из технологии OpenAI получены несанкционированным путем группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek", - сообщает агентство.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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