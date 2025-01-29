https://ria.ru/20250129/ai-1996135598.html

СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI

СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI - РИА Новости, 29.01.2025

СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI

Американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:06:00+03:00

2025-01-29T16:06:00+03:00

2025-01-29T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Согласно источникам, осенью 2024 года исследователи из службы безопасности Microsoft заметили, что ряд лиц, предположительно связанных с DeepSeek, занимался извлечением крупного объема данных при помощи программного интерфейса OpenAI, которым можно воспользоваться через платную лицензию. По данным Блумберг, корпорация уведомила OpenAI об этой подозрительной активности. "Microsoft Corp. и OpenAI расследуют, были ли выходные данные из технологии OpenAI получены несанкционированным путем группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek", - сообщает агентство. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

https://ria.ru/20241021/openai--1979139599.html

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китай, microsoft corporation, nasdaq, в мире