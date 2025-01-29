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СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI - РИА Новости, 29.01.2025
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16:06 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ai-1996135598.html
СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI
СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI
Американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:06:00+03:00
2025-01-29T16:06:00+03:00
китай
microsoft corporation
nasdaq
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Согласно источникам, осенью 2024 года исследователи из службы безопасности Microsoft заметили, что ряд лиц, предположительно связанных с DeepSeek, занимался извлечением крупного объема данных при помощи программного интерфейса OpenAI, которым можно воспользоваться через платную лицензию. По данным Блумберг, корпорация уведомила OpenAI об этой подозрительной активности. "Microsoft Corp. и OpenAI расследуют, были ли выходные данные из технологии OpenAI получены несанкционированным путем группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek", - сообщает агентство. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html
https://ria.ru/20241021/openai--1979139599.html
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353
60
китай, microsoft corporation, nasdaq, в мире
Китай, Microsoft Corporation, Nasdaq, В мире
СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI

Bloomberg: Microsoft и OpenAI расследуют сбор данных, связанный с DeepSeek

© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Согласно источникам, осенью 2024 года исследователи из службы безопасности Microsoft заметили, что ряд лиц, предположительно связанных с DeepSeek, занимался извлечением крупного объема данных при помощи программного интерфейса OpenAI, которым можно воспользоваться через платную лицензию. По данным Блумберг, корпорация уведомила OpenAI об этой подозрительной активности.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей
28 января, 13:44
«
"Microsoft Corp. и OpenAI расследуют, были ли выходные данные из технологии OpenAI получены несанкционированным путем группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek", - сообщает агентство.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае
21 октября 2024, 16:02
 
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