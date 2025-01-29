https://ria.ru/20250129/aes-1996036828.html

Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно

Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно - РИА Новости, 29.01.2025

Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно

Смоленская АЭС сообщила в Telegram-канале, что работает в штатном режиме на фоне атаки региона БПЛА и, в частности, на фоне попытки атаковать объект ядерной... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:22:00+03:00

2025-01-29T07:22:00+03:00

2025-01-29T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская аэс

происшествия

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/11/1506111113_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_348a818d2821451545463445804d3cad.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Смоленская АЭС сообщила в Telegram-канале, что работает в штатном режиме на фоне атаки региона БПЛА и, в частности, на фоне попытки атаковать объект ядерной энергетики."Работаем в штатном режиме. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января", - сообщает АЭС.Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью в различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Анохин уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская аэс, происшествия, смоленская область, василий анохин