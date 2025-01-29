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Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 29.01.2025 (обновлено: 07:33 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/aes-1996036828.html
Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно
Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно - РИА Новости, 29.01.2025
Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно
Смоленская АЭС сообщила в Telegram-канале, что работает в штатном режиме на фоне атаки региона БПЛА и, в частности, на фоне попытки атаковать объект ядерной... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:22:00+03:00
2025-01-29T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская аэс
происшествия
смоленская область
василий анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Смоленская АЭС сообщила в Telegram-канале, что работает в штатном режиме на фоне атаки региона БПЛА и, в частности, на фоне попытки атаковать объект ядерной энергетики."Работаем в штатном режиме. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января", - сообщает АЭС.Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью в различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Анохин уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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смоленская аэс, происшествия, смоленская область, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Смоленская АЭС, Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин
Смоленская АЭС после атаки дронов на регион работает штатно

Смоленская АЭС после атаки беспилотников на регион работает в штатном режиме

© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Смоленская АЭС. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Смоленская АЭС сообщила в Telegram-канале, что работает в штатном режиме на фоне атаки региона БПЛА и, в частности, на фоне попытки атаковать объект ядерной энергетики.
"Работаем в штатном режиме. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января", - сообщает АЭС.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью в различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Анохин уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская АЭСПроисшествияСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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