https://ria.ru/20250128/zhurnalist-1995936372.html

Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB

Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB - РИА Новости, 28.01.2025

Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB

Журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) задержан Израилем в секторе Газа, в настоящий момент он находится в плену на израильской территории, об РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:29:00+03:00

2025-01-28T15:29:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) задержан Израилем в секторе Газа, в настоящий момент он находится в плену на израильской территории, об этом заявил глава IRIB Пейман Джебелли. "В соответствии с нашими данными, этот журналист был захвачен в плен и заключен в тюрьму израильским режимом... (Его - ред.) семья не хотела предавать это событие огласке... Он все еще находится в плену на оккупированной (Израилем палестинской - ред.) территории, не в Газе", - приводит слова Джебели агентство ISNA.

https://ria.ru/20241215/iran-1989347896.html

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в мире, израиль