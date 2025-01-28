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Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB - РИА Новости, 28.01.2025
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15:29 28.01.2025 (обновлено: 15:30 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zhurnalist-1995936372.html
Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB
Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB - РИА Новости, 28.01.2025
Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB
Журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) задержан Израилем в секторе Газа, в настоящий момент он находится в плену на израильской территории, об РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:29:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) задержан Израилем в секторе Газа, в настоящий момент он находится в плену на израильской территории, об этом заявил глава IRIB Пейман Джебелли. "В соответствии с нашими данными, этот журналист был захвачен в плен и заключен в тюрьму израильским режимом... (Его - ред.) семья не хотела предавать это событие огласке... Он все еще находится в плену на оккупированной (Израилем палестинской - ред.) территории, не в Газе", - приводит слова Джебели агентство ISNA.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа, заявил глава IRIB

Глава IRIB Джебелли: Израиль задержал иранского журналиста в секторе Газа

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) задержан Израилем в секторе Газа, в настоящий момент он находится в плену на израильской территории, об этом заявил глава IRIB Пейман Джебелли.
"В соответствии с нашими данными, этот журналист был захвачен в плен и заключен в тюрьму израильским режимом... (Его - ред.) семья не хотела предавать это событие огласке... Он все еще находится в плену на оккупированной (Израилем палестинской - ред.) территории, не в Газе", - приводит слова Джебели агентство ISNA.
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