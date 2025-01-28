Зеленского поставили на место после выходки в Освенциме
Риттер: Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв холокоста
© AP Photo / Czarek SokolowskiФедеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц)
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что Украина чтит память жертв геноцида и осуждает нацизм.
"Отцы и деды украинских националистов-бандеровцев, которые сегодня доминируют на Украине, были охранниками во многих из этих лагерей. Вам следует запретить участвовать в любых церемониях памяти жертв холокоста", — ответил ему Риттер.
Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участие Зеленского в церемонии по случаю 80-летия освобождения концлагеря Освенцим в Польше является надругательством над памятью жертв нацизма.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых до 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах.