https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995995676.html

Зеленского поставили на место после выходки в Освенциме

Зеленского поставили на место после выходки в Освенциме - РИА Новости, 28.01.2025

Зеленского поставили на место после выходки в Освенциме

Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:13:00+03:00

2025-01-28T20:13:00+03:00

2025-01-28T23:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что Украина чтит память жертв геноцида и осуждает нацизм."Отцы и деды украинских националистов-бандеровцев, которые сегодня доминируют на Украине, были охранниками во многих из этих лагерей. Вам следует запретить участвовать в любых церемониях памяти жертв холокоста", — ответил ему Риттер.Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участие Зеленского в церемонии по случаю 80-летия освобождения концлагеря Освенцим в Польше является надругательством над памятью жертв нацизма.Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых до 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах.

https://ria.ru/20250128/makron-1995924005.html

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в мире, владимир зеленский, украина, освенцим, польша, вооруженные силы сша, госдума рф