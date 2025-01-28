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В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 28.01.2025 (обновлено: 12:01 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html
В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР
В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР - РИА Новости, 28.01.2025
В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР
Решение Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица" на Донецком направлении не... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T01:50:00+03:00
2025-01-28T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица" на Донецком направлении не будет иметь никакого значения, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Оказало ли назначение нового человека, нового лидера какое-нибудь влияние? Конечно, нет. Это не имеет никакого значения. Украина продолжает проигрывать", — прокомментировал назначение офицер.Он напомнил, что Украина не смогла изменить ход боевых действий в ДНР даже с помощью поставок западной военной техники."Они пытались внедрить &lt;...&gt; больше танков, средств ПВО, артиллерийских систем, боеприпасов, F-16 и даже дальнобойные ракеты HIMARS, Storm Shadow. Имело ли это какое-то значение?" — задался вопросом он.Назначение Зеленским Драпатого произошло после сообщения Минобороны России об освобождении в воскресенье населенного пункта Великая Новоселка — последнего крупного рубежа обороны и логистического узла ВСУ на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР

Дэвис: назначение Зеленским Драпатого в ДНР не будет иметь никакого значения

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица" на Донецком направлении не будет иметь никакого значения, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Оказало ли назначение нового человека, нового лидера какое-нибудь влияние? Конечно, нет. Это не имеет никакого значения. Украина продолжает проигрывать", — прокомментировал назначение офицер.
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Он напомнил, что Украина не смогла изменить ход боевых действий в ДНР даже с помощью поставок западной военной техники.
"Они пытались внедрить <...> больше танков, средств ПВО, артиллерийских систем, боеприпасов, F-16 и даже дальнобойные ракеты HIMARS, Storm Shadow. Имело ли это какое-то значение?" — задался вопросом он.
Назначение Зеленским Драпатого произошло после сообщения Минобороны России об освобождении в воскресенье населенного пункта Великая Новоселка — последнего крупного рубежа обороны и логистического узла ВСУ на Южнодонецком направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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