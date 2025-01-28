https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html

В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР

В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР - РИА Новости, 28.01.2025

В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР

Решение Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица" на Донецком направлении не... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T01:50:00+03:00

2025-01-28T01:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица" на Донецком направлении не будет иметь никакого значения, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Оказало ли назначение нового человека, нового лидера какое-нибудь влияние? Конечно, нет. Это не имеет никакого значения. Украина продолжает проигрывать", — прокомментировал назначение офицер.Он напомнил, что Украина не смогла изменить ход боевых действий в ДНР даже с помощью поставок западной военной техники."Они пытались внедрить <...> больше танков, средств ПВО, артиллерийских систем, боеприпасов, F-16 и даже дальнобойные ракеты HIMARS, Storm Shadow. Имело ли это какое-то значение?" — задался вопросом он.Назначение Зеленским Драпатого произошло после сообщения Минобороны России об освобождении в воскресенье населенного пункта Великая Новоселка — последнего крупного рубежа обороны и логистического узла ВСУ на Южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины